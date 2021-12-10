الإصابة تبعد "الجبرين" 4 أسابيع عن الملاعب

"الاتحاد" يواجه "الجزيرة" الإماراتي ودياً

أعلن نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي أجراها متوسط ميدان الفريق الكروي الأول عبدالعزيز الجبرين، بمستشفى فقيه الجامعي على موضع إصابته التي تعرض لها في اللقاء المـاضي، أظهرت حاجته للعلاج والتأهيل لمدة أربعة أسابيع.



ميدانياً أدى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مرانه الأخير على ملعب نادي الضباط في معسكره الإعدادي الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً للقاء الودي أمام الجزيرة، حيث خصص المدرب الحصة التدريبية للتركيز على النواحي الفنية والمهارية.



ويخوض الفريق يوم غد السبت ثالث مواجهاته الودية أمام فريق الجزيرة الإماراتي في ختام برنامجه التحضيري.



وأجرى أعضاء الفريق الكروي المسحة الطبية الاحترازية لفايروس 19-COVlD بالتعاون مع الشريك الطبي للنادي مجموعة فقيه الطبية، وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع في دولة الإمارات، قبل خوض المباريات الرسمية والودية.