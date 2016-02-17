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في ختام نسخته الثانية.. "روّاد التقنية" يدفع بـ 10 مشروعات رقمية إلى سوق المنافسة

تخريج 12 مشروعًا من مسرعة "تيكستارز الرياض" لتحفيز الابتكار الرقمي

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، فوز 10 مشروعات تقنية في ختام النسخة الثانية من برنامج «روّاد التقنية»، فيما حصلت المشروعات الثلاثة الأوائل على مجموع جوائز مالية بلغت 60 ألف ريال، كما تم تخريج 12 مشروعًا تقنيًا من مسرعة تيكستارز الرياض، في خطوة لتحفيز وتبني الابتكار الرقمي من خلال دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية، ولتعزيز مكانة المملكة كواحدة من أهم المراكز الرقمية الرائدة، تحقيقًا لبرنامج التحول الوطني وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

جاء الإعلان في حفل أُقيم مساء اليوم برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وعددٍ من قيادات القطاعين الحكومي والخاص، ورواد ورائدات الأعمال.

وركّز البرنامج في نسخته الثانية، على أربعة قطاعات، هي: "الثقافة، الرياضة، الأوقاف، التقنيات المالية"، لإيجاد حلول رقميّة للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات، والعمل على تزويد روّاد الأعمال والمبتكرين من أبناء وبنات الوطن بحزم تقنية وتمويلية، إضافةً إلى برامج التدريب والإرشاد المتعلق بالتقنية وبرامج تطوير الأعمال، كما عمل البرنامج على دعم منتسبيه في الجوانب الفنية والإدارية والمالية عن طريق شركاء الوزارة المتميزين من القطاعين الخاص وشبه الحكومي.

وإحصائيًا، بلغ عدد الأفكار المسجلة عبر المنصة الإلكترونية 4300 فكرة، وبلغت ساعات البرنامج لهذه النسخة 600 ساعة تدريبية وإرشادية، وشهدت مشاركة 90 مرشدًا ومدربًا، وتوليد أكثر من 80 وظيفة جديدة، وبلغ مجموع الاستثمار لجميع المشروعات المشاركة أكثر من 7.5 ملايين ريال، فيما بلغ مجموع المنح المالية المقدمة لجميع المشروعات المشاركة نحو 1.3 مليون ريال. وخلال مجريات الحفل، وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية مع وزارة السياحة بهدف التعاون في تنفيذ برنامج مسرعة التقنية السياحية في منطقة عسير ضمن برنامج روّاد التقنية في نسخته الثالثة.

وبموجب الاتفاقية سيتعاون الجانبان في تنفيذ مسرعات وحاضنات الأعمال الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة، وإنشاء السياسات الداعمة لتبني التقنيات الأساسية؛ بهدف تمكين رواد الأعمال في القطاع التقني، إلى جانب إيجاد فرص للشركات التقنية في القطاع السياحي، وتطوير القدرات الرقمية لتسريع التحول الرقمي في قطاع السياحة، واتفقا أيضًا على التعاون في إثراء المحتوى الرقمي، ورفع الوعي والمعرفة الرقمية، بالإضافة إلى التعاون في التخطيط لتوسعة تغطية شبكات الاتصالات لتشمل الوجهات والمواقع السياحية التي لا تقع ضمن تغطية الشبكات الحالية.

كما تم خلال الحفل، تخريج 12 مشروعًا تقنيًا سبق أن أعلنت انضمامها إلى مسرعة تيكستارز الرياض المتخصصة في تسريع أعمال الشركات الناشئة التقنية في نسختها الأولى، فيما حصل كل واحد منها على تمويل بقيمة 450 ألف ريال «120 ألف دولار»، بالشراكة مع صندوق رائد فنتشرز الاستثماري، الذي يعد صندوقَ رأس مالي جريئًا يركز على الاستثمار في المراحل الأولية للمشروعات من البدايات إلى النمو السريع، بهدف تعزيز نجاح الشركات الناشئة في المملكة، ودعم نموها التجاري وتسريع اعتمادها على التقنيات الرقمية والتوسع للأسواق المختلفة.

واستطاعت 6 شركات سعودية، إلى جانب 4 شركات مصرية، وشركتان من دولة الإمارات، الانضمام للمسرعة التي ركزت على 6 قطاعات هي: التقنية التعليمية، والتقنية المالية، والتقنية في قطاع التجزئة والجملة، والمواد الغذائية، والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي، والعقارات.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رواد التقنية التحول الوطني رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في ختام نسخته الثانية.. "روّاد التقنية" يدفع بـ 10 مشروعات رقمية إلى سوق المنافسة
سبق

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، فوز 10 مشروعات تقنية في ختام النسخة الثانية من برنامج «روّاد التقنية»، فيما حصلت المشروعات الثلاثة الأوائل على مجموع جوائز مالية بلغت 60 ألف ريال، كما تم تخريج 12 مشروعًا تقنيًا من مسرعة تيكستارز الرياض، في خطوة لتحفيز وتبني الابتكار الرقمي من خلال دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية، ولتعزيز مكانة المملكة كواحدة من أهم المراكز الرقمية الرائدة، تحقيقًا لبرنامج التحول الوطني وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

جاء الإعلان في حفل أُقيم مساء اليوم برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وعددٍ من قيادات القطاعين الحكومي والخاص، ورواد ورائدات الأعمال.

وركّز البرنامج في نسخته الثانية، على أربعة قطاعات، هي: "الثقافة، الرياضة، الأوقاف، التقنيات المالية"، لإيجاد حلول رقميّة للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات، والعمل على تزويد روّاد الأعمال والمبتكرين من أبناء وبنات الوطن بحزم تقنية وتمويلية، إضافةً إلى برامج التدريب والإرشاد المتعلق بالتقنية وبرامج تطوير الأعمال، كما عمل البرنامج على دعم منتسبيه في الجوانب الفنية والإدارية والمالية عن طريق شركاء الوزارة المتميزين من القطاعين الخاص وشبه الحكومي.

وإحصائيًا، بلغ عدد الأفكار المسجلة عبر المنصة الإلكترونية 4300 فكرة، وبلغت ساعات البرنامج لهذه النسخة 600 ساعة تدريبية وإرشادية، وشهدت مشاركة 90 مرشدًا ومدربًا، وتوليد أكثر من 80 وظيفة جديدة، وبلغ مجموع الاستثمار لجميع المشروعات المشاركة أكثر من 7.5 ملايين ريال، فيما بلغ مجموع المنح المالية المقدمة لجميع المشروعات المشاركة نحو 1.3 مليون ريال. وخلال مجريات الحفل، وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية مع وزارة السياحة بهدف التعاون في تنفيذ برنامج مسرعة التقنية السياحية في منطقة عسير ضمن برنامج روّاد التقنية في نسخته الثالثة.

وبموجب الاتفاقية سيتعاون الجانبان في تنفيذ مسرعات وحاضنات الأعمال الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة، وإنشاء السياسات الداعمة لتبني التقنيات الأساسية؛ بهدف تمكين رواد الأعمال في القطاع التقني، إلى جانب إيجاد فرص للشركات التقنية في القطاع السياحي، وتطوير القدرات الرقمية لتسريع التحول الرقمي في قطاع السياحة، واتفقا أيضًا على التعاون في إثراء المحتوى الرقمي، ورفع الوعي والمعرفة الرقمية، بالإضافة إلى التعاون في التخطيط لتوسعة تغطية شبكات الاتصالات لتشمل الوجهات والمواقع السياحية التي لا تقع ضمن تغطية الشبكات الحالية.

كما تم خلال الحفل، تخريج 12 مشروعًا تقنيًا سبق أن أعلنت انضمامها إلى مسرعة تيكستارز الرياض المتخصصة في تسريع أعمال الشركات الناشئة التقنية في نسختها الأولى، فيما حصل كل واحد منها على تمويل بقيمة 450 ألف ريال «120 ألف دولار»، بالشراكة مع صندوق رائد فنتشرز الاستثماري، الذي يعد صندوقَ رأس مالي جريئًا يركز على الاستثمار في المراحل الأولية للمشروعات من البدايات إلى النمو السريع، بهدف تعزيز نجاح الشركات الناشئة في المملكة، ودعم نموها التجاري وتسريع اعتمادها على التقنيات الرقمية والتوسع للأسواق المختلفة.

واستطاعت 6 شركات سعودية، إلى جانب 4 شركات مصرية، وشركتان من دولة الإمارات، الانضمام للمسرعة التي ركزت على 6 قطاعات هي: التقنية التعليمية، والتقنية المالية، والتقنية في قطاع التجزئة والجملة، والمواد الغذائية، والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي، والعقارات.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
11:40 PM

في ختام نسخته الثانية.. "روّاد التقنية" يدفع بـ 10 مشروعات رقمية إلى سوق المنافسة

تخريج 12 مشروعًا من مسرعة "تيكستارز الرياض" لتحفيز الابتكار الرقمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، فوز 10 مشروعات تقنية في ختام النسخة الثانية من برنامج «روّاد التقنية»، فيما حصلت المشروعات الثلاثة الأوائل على مجموع جوائز مالية بلغت 60 ألف ريال، كما تم تخريج 12 مشروعًا تقنيًا من مسرعة تيكستارز الرياض، في خطوة لتحفيز وتبني الابتكار الرقمي من خلال دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية، ولتعزيز مكانة المملكة كواحدة من أهم المراكز الرقمية الرائدة، تحقيقًا لبرنامج التحول الوطني وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

جاء الإعلان في حفل أُقيم مساء اليوم برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وعددٍ من قيادات القطاعين الحكومي والخاص، ورواد ورائدات الأعمال.

وركّز البرنامج في نسخته الثانية، على أربعة قطاعات، هي: "الثقافة، الرياضة، الأوقاف، التقنيات المالية"، لإيجاد حلول رقميّة للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات، والعمل على تزويد روّاد الأعمال والمبتكرين من أبناء وبنات الوطن بحزم تقنية وتمويلية، إضافةً إلى برامج التدريب والإرشاد المتعلق بالتقنية وبرامج تطوير الأعمال، كما عمل البرنامج على دعم منتسبيه في الجوانب الفنية والإدارية والمالية عن طريق شركاء الوزارة المتميزين من القطاعين الخاص وشبه الحكومي.

وإحصائيًا، بلغ عدد الأفكار المسجلة عبر المنصة الإلكترونية 4300 فكرة، وبلغت ساعات البرنامج لهذه النسخة 600 ساعة تدريبية وإرشادية، وشهدت مشاركة 90 مرشدًا ومدربًا، وتوليد أكثر من 80 وظيفة جديدة، وبلغ مجموع الاستثمار لجميع المشروعات المشاركة أكثر من 7.5 ملايين ريال، فيما بلغ مجموع المنح المالية المقدمة لجميع المشروعات المشاركة نحو 1.3 مليون ريال. وخلال مجريات الحفل، وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية مع وزارة السياحة بهدف التعاون في تنفيذ برنامج مسرعة التقنية السياحية في منطقة عسير ضمن برنامج روّاد التقنية في نسخته الثالثة.

وبموجب الاتفاقية سيتعاون الجانبان في تنفيذ مسرعات وحاضنات الأعمال الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة، وإنشاء السياسات الداعمة لتبني التقنيات الأساسية؛ بهدف تمكين رواد الأعمال في القطاع التقني، إلى جانب إيجاد فرص للشركات التقنية في القطاع السياحي، وتطوير القدرات الرقمية لتسريع التحول الرقمي في قطاع السياحة، واتفقا أيضًا على التعاون في إثراء المحتوى الرقمي، ورفع الوعي والمعرفة الرقمية، بالإضافة إلى التعاون في التخطيط لتوسعة تغطية شبكات الاتصالات لتشمل الوجهات والمواقع السياحية التي لا تقع ضمن تغطية الشبكات الحالية.

كما تم خلال الحفل، تخريج 12 مشروعًا تقنيًا سبق أن أعلنت انضمامها إلى مسرعة تيكستارز الرياض المتخصصة في تسريع أعمال الشركات الناشئة التقنية في نسختها الأولى، فيما حصل كل واحد منها على تمويل بقيمة 450 ألف ريال «120 ألف دولار»، بالشراكة مع صندوق رائد فنتشرز الاستثماري، الذي يعد صندوقَ رأس مالي جريئًا يركز على الاستثمار في المراحل الأولية للمشروعات من البدايات إلى النمو السريع، بهدف تعزيز نجاح الشركات الناشئة في المملكة، ودعم نموها التجاري وتسريع اعتمادها على التقنيات الرقمية والتوسع للأسواق المختلفة.

واستطاعت 6 شركات سعودية، إلى جانب 4 شركات مصرية، وشركتان من دولة الإمارات، الانضمام للمسرعة التي ركزت على 6 قطاعات هي: التقنية التعليمية، والتقنية المالية، والتقنية في قطاع التجزئة والجملة، والمواد الغذائية، والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي، والعقارات.

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