20 رمزاً في انتظار الهجن المشاركة بمهرجان ولي العهد

ينتظر ملاك الهجن المشاركون في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، 20 رمزًا في المرحلة النهائية التي تنطلق غداً الخميس الثاني من سبتمبر 2021م، حيث عبر عدد من الملاك عن فخرهم واعتزازهم بالمنافسة على الفوز بأشواط الرموز، بهدف الوصول للسلام على راعي الحفل حفظه الله.

وقال سعيد قطامي: "كل مشارك يبحث عن "الرمز" في سباقات الهجن؛ لأنها ستوصله للتشرف بالسلام على راعي الحفل، إنه شرف كبير ولحظة لا ينساها المالك، وتبقى عالقة في ذاكرته ومصدر فخر واعتزاز له".

وعدَّ "المري" الفوز بشوط الرمز أنه أغلى اللحظات في تاريخ المالك، ويعد ميزة نوعية، ويحسب له وللمضمر وللمطية في قيمتها السوقية، وأنه ميزة تفرق عن الأشواط والجوائز الأخرى.

من جهته، قال مبارك بن وحير: "كل مالك يتمنى الفوز بأشواط الرموز"، مضيفاً: "الرمز أفضل إنجاز يتحقق، ويكفيه عن باقي نتائج الموسم".

وحول مزايا المطايا القادرة على الفوز، قال ابن وحير: "ليست كل مطية قادرة على الفوز، بعض المطايا نادرة، ويظهر من مشاركاتها قدرتها على تحقيق نتائج ممتازة، والمنافسة على الأشواط المهمة، حيث تستطيع الفوز بفارق كبير عن باقي المطايا".

وتُعد الرموز في سباقات الهجن، أغلى تتويج مادي ومعنوي يحظى به الملاك في سباقات الهجن العربية الأصيلة، ودائماً ما تشهد الأشواط المخصصة للرموز منافسة شرسة بين نخبة المطايا بمختلف الشعارات، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان، 4 رموز لفئة الحقايق بكار وقعدان، 4 رموز لفئة اللقايا بكار وقعدان، 4 رموز لفئة الجذاع بكار وقعدان، 4 رموز لفئة الثنايا بكار وقعدان، و4 رموز لفئة الحيل والزمول، وستجري سباقاتها في المرحلة النهائية من منافسات المهرجان.