"الزهراني" يحتفل بعقد قرانه

احتفل الشاب عبدالله محمد صالح الزهراني من منسوبي شركة مواهب التربية للتدريب والتعليم بعقد قرانه بحضور العائلة.
"سبق" تبارك للزهراني عقد القران.. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.
احتفل الشاب عبدالله محمد صالح الزهراني من منسوبي شركة مواهب التربية للتدريب والتعليم بعقد قرانه بحضور العائلة.
"سبق" تبارك للزهراني عقد القران.. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.
احتفل الشاب عبدالله محمد صالح الزهراني من منسوبي شركة مواهب التربية للتدريب والتعليم بعقد قرانه بحضور العائلة.
"سبق" تبارك للزهراني عقد القران.. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.
احتفل الشاب عبدالله محمد صالح الزهراني من منسوبي شركة مواهب التربية للتدريب والتعليم بعقد قرانه بحضور العائلة.
"سبق" تبارك للزهراني عقد القران.. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.