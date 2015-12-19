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بريطانيا تسجل 12.133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37.101

سجَّلت بريطانيا 12.133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37.101.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن متحور "أوميكرون" أصبح سائدًا في المملكة المتحدة.

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بريطانيا تسجل 12.133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"
سبق

سجَّلت بريطانيا 12.133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37.101.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن متحور "أوميكرون" أصبح سائدًا في المملكة المتحدة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
08:26 PM

بريطانيا تسجل 12.133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37.101

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت بريطانيا 12.133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37.101.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن متحور "أوميكرون" أصبح سائدًا في المملكة المتحدة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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