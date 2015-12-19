بريطانيا تسجل 12.133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37.101

سجَّلت بريطانيا 12.133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37.101.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن متحور "أوميكرون" أصبح سائدًا في المملكة المتحدة.