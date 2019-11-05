"المسعودي" يدشن إدارتي التدريب والابتعاث والتجهيزات المدرسية بجدة

نوه بجهود المنسوبين وبما شاهده من عمل متقن ومنظم

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم مقر إدارة التدريب والابتعاث (بنين) بتعليم جدة، في حلته الجديدة، بحضور مدير الإدارة خالد النفيسة وعدد من قيادات ومنسوبي التعليم.

وأكد المسعودي في كلمته خلال الحفل أن مقياس تطوير أي مؤسسة هو نتاج جهود إدارة التدريب فيها، لذلك يعتبر التدريب في التعليم هو بيت الخبرة والتطوير والإبداع مشدداً على أهمية صناعته فارقاً مميزاً في المخرجات ونواتج التعلم في الميدان، مشيداً في الوقت ذاته بجهود منسوبي إدارة التدريب والابتعاث وبما شاهده من عمل متقن ومنظم.

شملت فعاليات الافتتاح جولة مدير عام التعليم على أقسام ووحدات إدارة التدريب والابتعاث اطلع خلالها على آلية العمل كما وقف على سير التدريب في القاعات وشاهد عرضاً عن منجزات الإدارة وإسهاماتها في رفع كفاءة منسوبي التعليم من خلال التدريب النوعي.

وفي ختام الجولة كرم مدير عام التعليم الحاصلين على شهادة دمج التقنية بالتعليم والمعلمين المبتعثين في برنامج خبرات 2 إضافة لتكريم منسقي برنامج ساعة برمجة لعام 2018م وكذلك تكريم مالك وقائد مدارس ثامر العالمية نظير استضافتها لبرنامج الحدث العالمي (Eduday) مثمناً جهود منسوبي إدارة التدريب ونوعية العمل المقدم ودقته وتميزه.

كما تفقد مدير عام التعليم إدارة التجهيزات المدرسية بشارع فلسطين وقف خلالها على أقسام الإدارة واستمع إلى شرح من مدير إدارة التجهيزات المدرسية طواشي الكناني ورؤساء الأقسام عن مهام الإدارة والأقسام التابعة لها كما اطلع خلال الجولة على أبرز المنجرات والبرامج المنفذة بها وآلية صرف التجهيزات للمدارس إضافة إلى خطة البرامج التدريبية.