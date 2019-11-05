النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسعودي" يدشن إدارتي التدريب والابتعاث والتجهيزات المدرسية بجدة

نوه بجهود المنسوبين وبما شاهده من عمل متقن ومنظم

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم مقر إدارة التدريب والابتعاث (بنين) بتعليم جدة، في حلته الجديدة، بحضور مدير الإدارة خالد النفيسة وعدد من قيادات ومنسوبي التعليم.

وأكد المسعودي في كلمته خلال الحفل أن مقياس تطوير أي مؤسسة هو نتاج جهود إدارة التدريب فيها، لذلك يعتبر التدريب في التعليم هو بيت الخبرة والتطوير والإبداع مشدداً على أهمية صناعته فارقاً مميزاً في المخرجات ونواتج التعلم في الميدان، مشيداً في الوقت ذاته بجهود منسوبي إدارة التدريب والابتعاث وبما شاهده من عمل متقن ومنظم.

شملت فعاليات الافتتاح جولة مدير عام التعليم على أقسام ووحدات إدارة التدريب والابتعاث اطلع خلالها على آلية العمل كما وقف على سير التدريب في القاعات وشاهد عرضاً عن منجزات الإدارة وإسهاماتها في رفع كفاءة منسوبي التعليم من خلال التدريب النوعي.

وفي ختام الجولة كرم مدير عام التعليم الحاصلين على شهادة دمج التقنية بالتعليم والمعلمين المبتعثين في برنامج خبرات 2 إضافة لتكريم منسقي برنامج ساعة برمجة لعام 2018م وكذلك تكريم مالك وقائد مدارس ثامر العالمية نظير استضافتها لبرنامج الحدث العالمي (Eduday) مثمناً جهود منسوبي إدارة التدريب ونوعية العمل المقدم ودقته وتميزه.

كما تفقد مدير عام التعليم إدارة التجهيزات المدرسية بشارع فلسطين وقف خلالها على أقسام الإدارة واستمع إلى شرح من مدير إدارة التجهيزات المدرسية طواشي الكناني ورؤساء الأقسام عن مهام الإدارة والأقسام التابعة لها كما اطلع خلال الجولة على أبرز المنجرات والبرامج المنفذة بها وآلية صرف التجهيزات للمدارس إضافة إلى خطة البرامج التدريبية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المسعودي" يدشن إدارتي التدريب والابتعاث والتجهيزات المدرسية بجدة
سبق

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم مقر إدارة التدريب والابتعاث (بنين) بتعليم جدة، في حلته الجديدة، بحضور مدير الإدارة خالد النفيسة وعدد من قيادات ومنسوبي التعليم.

وأكد المسعودي في كلمته خلال الحفل أن مقياس تطوير أي مؤسسة هو نتاج جهود إدارة التدريب فيها، لذلك يعتبر التدريب في التعليم هو بيت الخبرة والتطوير والإبداع مشدداً على أهمية صناعته فارقاً مميزاً في المخرجات ونواتج التعلم في الميدان، مشيداً في الوقت ذاته بجهود منسوبي إدارة التدريب والابتعاث وبما شاهده من عمل متقن ومنظم.

شملت فعاليات الافتتاح جولة مدير عام التعليم على أقسام ووحدات إدارة التدريب والابتعاث اطلع خلالها على آلية العمل كما وقف على سير التدريب في القاعات وشاهد عرضاً عن منجزات الإدارة وإسهاماتها في رفع كفاءة منسوبي التعليم من خلال التدريب النوعي.

وفي ختام الجولة كرم مدير عام التعليم الحاصلين على شهادة دمج التقنية بالتعليم والمعلمين المبتعثين في برنامج خبرات 2 إضافة لتكريم منسقي برنامج ساعة برمجة لعام 2018م وكذلك تكريم مالك وقائد مدارس ثامر العالمية نظير استضافتها لبرنامج الحدث العالمي (Eduday) مثمناً جهود منسوبي إدارة التدريب ونوعية العمل المقدم ودقته وتميزه.

كما تفقد مدير عام التعليم إدارة التجهيزات المدرسية بشارع فلسطين وقف خلالها على أقسام الإدارة واستمع إلى شرح من مدير إدارة التجهيزات المدرسية طواشي الكناني ورؤساء الأقسام عن مهام الإدارة والأقسام التابعة لها كما اطلع خلال الجولة على أبرز المنجرات والبرامج المنفذة بها وآلية صرف التجهيزات للمدارس إضافة إلى خطة البرامج التدريبية.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
10:20 PM

"المسعودي" يدشن إدارتي التدريب والابتعاث والتجهيزات المدرسية بجدة

نوه بجهود المنسوبين وبما شاهده من عمل متقن ومنظم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
42

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم مقر إدارة التدريب والابتعاث (بنين) بتعليم جدة، في حلته الجديدة، بحضور مدير الإدارة خالد النفيسة وعدد من قيادات ومنسوبي التعليم.

وأكد المسعودي في كلمته خلال الحفل أن مقياس تطوير أي مؤسسة هو نتاج جهود إدارة التدريب فيها، لذلك يعتبر التدريب في التعليم هو بيت الخبرة والتطوير والإبداع مشدداً على أهمية صناعته فارقاً مميزاً في المخرجات ونواتج التعلم في الميدان، مشيداً في الوقت ذاته بجهود منسوبي إدارة التدريب والابتعاث وبما شاهده من عمل متقن ومنظم.

شملت فعاليات الافتتاح جولة مدير عام التعليم على أقسام ووحدات إدارة التدريب والابتعاث اطلع خلالها على آلية العمل كما وقف على سير التدريب في القاعات وشاهد عرضاً عن منجزات الإدارة وإسهاماتها في رفع كفاءة منسوبي التعليم من خلال التدريب النوعي.

وفي ختام الجولة كرم مدير عام التعليم الحاصلين على شهادة دمج التقنية بالتعليم والمعلمين المبتعثين في برنامج خبرات 2 إضافة لتكريم منسقي برنامج ساعة برمجة لعام 2018م وكذلك تكريم مالك وقائد مدارس ثامر العالمية نظير استضافتها لبرنامج الحدث العالمي (Eduday) مثمناً جهود منسوبي إدارة التدريب ونوعية العمل المقدم ودقته وتميزه.

كما تفقد مدير عام التعليم إدارة التجهيزات المدرسية بشارع فلسطين وقف خلالها على أقسام الإدارة واستمع إلى شرح من مدير إدارة التجهيزات المدرسية طواشي الكناني ورؤساء الأقسام عن مهام الإدارة والأقسام التابعة لها كما اطلع خلال الجولة على أبرز المنجرات والبرامج المنفذة بها وآلية صرف التجهيزات للمدارس إضافة إلى خطة البرامج التدريبية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,731
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,972
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,380
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,608

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة