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نقل مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد

بدلاً من ملعب الملك فهد

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع إدارة الفعاليات بوزارة الرياضة نقل مباراة الهلال والفيصلي في كأس بيرين للسوبر السعودي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بدلاً من ملعب الملك فهد الدولي، على أن تُقام في موعدها نفسه المحدد سابقًا في 6 يناير.

ويأتي هذا القرار لضمان منح الفرصة الكاملة لجاهزية ملعب الملك فهد الدولي الذي يحتضن مباريات كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 16-12 يناير المقبل حسب الاتفاقية الموقَّعة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم. وستجمع المباراة الأولى في كأس السوبر الإسباني فريقَيْ ريال مدريد وبرشلونة.

الهلال الفيصلي كأس السوبر السوبر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نقل مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد
سبق

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع إدارة الفعاليات بوزارة الرياضة نقل مباراة الهلال والفيصلي في كأس بيرين للسوبر السعودي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بدلاً من ملعب الملك فهد الدولي، على أن تُقام في موعدها نفسه المحدد سابقًا في 6 يناير.

ويأتي هذا القرار لضمان منح الفرصة الكاملة لجاهزية ملعب الملك فهد الدولي الذي يحتضن مباريات كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 16-12 يناير المقبل حسب الاتفاقية الموقَّعة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم. وستجمع المباراة الأولى في كأس السوبر الإسباني فريقَيْ ريال مدريد وبرشلونة.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
11:22 PM

نقل مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد

بدلاً من ملعب الملك فهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع إدارة الفعاليات بوزارة الرياضة نقل مباراة الهلال والفيصلي في كأس بيرين للسوبر السعودي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بدلاً من ملعب الملك فهد الدولي، على أن تُقام في موعدها نفسه المحدد سابقًا في 6 يناير.

ويأتي هذا القرار لضمان منح الفرصة الكاملة لجاهزية ملعب الملك فهد الدولي الذي يحتضن مباريات كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 16-12 يناير المقبل حسب الاتفاقية الموقَّعة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم. وستجمع المباراة الأولى في كأس السوبر الإسباني فريقَيْ ريال مدريد وبرشلونة.

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