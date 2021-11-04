HONOR تعلن عن عروض مذهلة في السعودية على هاتف HONOR 50 الأول من نوعه المخصص لتصوير الـ Vlog

متوفر لدى جرير و إكسترا و STC ونون والحداد وجميع المتاجر الأخرى

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن إطلاق هاتف HONOR 50 الأول من نوعه المخصص لتصوير الـ Vlog في السعودية.

سيتوفر الهاتف الجديد من HONOR مع عرض رائع للمستخدمين كجزء من عروض وخصومات الموسم المذهلة. يتميز الهاتف الجديد كلياً بأوضاع متعددة لتصوير الفيديو، مع إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد، وبكل سهولة يمكن للمستخدم الاختيار من بين 6 أوضاع للتصوير من أجل الحصول على تجربة تصوير Vlog ممتعة، مذهلة وتفاعلية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الهاتف مع شاشة منحنية رائعة بزاوية 75 درجة وقياس 6.57 إنش من النوع OLED ليوفر تجربة بصرية غامرة، كما يمتاز الهاتف بقنية الشحن السريع بقوة 66 واط والتي تتيح إمكانية الشحن بنسبة تصل إلى 70% خلال 20 دقيقة فقط إلى جانب البطارية الجبارة سعة 4300 مللي أمبير.



سيتوفر HONOR 50 بنسختين مختلفتين وهما نسخة8GB+256GB مقابل 2099 ريال بدلاً من 2499 ريال و نسخة 6GB+128GB مقابل 1499 ريال بدلاً من 2100 ريال أثناء فترة العروض والخصومات المذهلة. ستتوفر نسخة 8GB+256GB للشراء من خلال جرير، إكسترا، STC، نون، الحداد وجميع المتاجر الأخرى، بينما ستتوفر النسخة 6GB+128GB للشراء فقط من خلال جرير. صمم هاتف HONOR 50 لتلبية أذواق عشاق الموضة والأناقة، حيث يمكنهم الاختيار من بين مجموعة من الألوان المبتكرة وغير التقليدية بما في ذلك الكريستالي اللامع والأخضر الزمردي وأسود منتصف الليل





أوضاع للتصوير بكاميرات متعددة لتسجيل فيديو من أول مرة



لإعطاء المستخدمين المزيد من الحرية لإنشاء محتوى من زوايا ورؤى مختلفة، يمكن التبديل بين الأوضاع الستة لتصوير الفيديو مع ميزة استخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت، لتقدم بذلك تجربة تصوير رائدة واحترافية. يوفر الهاتف أيضاً مزيد من الخيارات فيما يتعلق بإنشاء المحتوى، حيث يمكن للمستخدمين الاستعانة بوضع التجميل، التقاط صور أثناء التسجيل أو استخدام نماذج للفيديو مضافة مسبقاً على الهاتف لإنشاء فيديو بكل سهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام سماعات الرأس اللاسلكية المتصلة[1] عبر البلوتوث كميكروفونات لاسلكية أثناء التقاط الفيديو. يمكن لصناع المحتوى بذلك الحصول على جودة صوت أفضل أثناء تصوير مقاطع الفيديو، مما يوفر تجربة تدوين فيديو بغاية السهولة.



تم تجهيز هاتف HONOR 50 بستة أوضاع مختلفة لتصوير الفيديو بكاميرات متعددة، بما في ذلك التسجيل بالكاميرا الأمامية ثم الخلفية، تسجيل العرض المزدوج (أمامي/خلفي وخلفي/خلفي)، صورة ضمن صورة، التسجيل بالحركة السريعة والبطيئة والتسجيل بكاميرا واحدة ثم كاميرتين. وكل سهولة يمكن للمستخدم الاختيار من بين 6 أوضاع للتصوير من أجل الحصول على تجربة تصوير Vlog ممتعة، مذهلة وتفاعلية. بالإضافة إلى أوضاع التصوير الستة، يأتي HONOR 50 مزوداً بميزة "قصة" والتي تتضمن تسع نماذج مضافة مسبقاً إلى إعدادات الكاميرا تتمثل في قصص فيديو مختلفة تساعد المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو رائعة بناءً على سيناريوهات التصوير المختلفة.



كما يسمح HONOR 50 للمستخدمين باستخدام وضع التجميل أثناء استخدام الكاميرا الأمامية، والكاميرا بزاوية الواسعة أثناء تصوير مقاطع الفيديو، والتقاط الصور أثناء تسجيل الفيديو، مما يلبي الاحتياجات المختلفة لصناع المحتوى ومدوني الفيديو.





كاميرا استثنائية لها لتجربة تدوين فيديو مثالية



مع الانتشار السريع لمقاطع الفيديو القصيرة، تحول الكثير من الشباب إلى تسجيل مدونات الفيديو بشكل متزايد بهدف توثيق لحظاتهم اليومية ومشاركتها مع العالم من حولهم. يقدم هاتف HONOR 50 الجديد أداء استثنائي للكاميرا ويرتقي بتجربة تصوير مدونات الفيديو إلى أعلى المستويات.



يأتي هاتف HONOR 50 مزوداً بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع نطاق رؤية يبلغ 90 درجة[2] ، مما يوفر مساحة لإضافة مزيد من التفاصيل في إطار الصورة، كما يمتاز بإعدادات كاميرا خلفية رباعية احترافية مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل[3] وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا مساعدة على العمق بدقة 2 ميجابكسل، لالتقاط صور ومقاطع فيديو بمنتهى الوضوح وكافة التفاصيل حتى في المساء.





شاشة عرض رائعة لتجربة مشاهدة غامرة



يأتي هاتف HONOR 50 مع شاشة منحنية بزاوية 75 درجة[4] وقياس 6.57 إنش[5] من النوع OLED والتي تدعم دقة وضوح عالية تبلغ 2340x1080. تعد الشاشة واحدة من أفضل شاشات العرض في الصناعة والمتوافقة مع 1.07 مليار لون، لتقدم تجربة بصرية بألوان لا مثيل لها ونقاء محسن للألوان. ومن خلال النطاق اللوني DCI-P3 بنسبة 100%، تضمن الشاشة تجربة مشاهدة غامرة بألوان زاهية وصور تنبض بالحياة.



تأتي شاشة HONOR 50 بمعدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هرتز ومعدل حساسية لمس يبلغ 300 هرتز[6]، مما يوفر سرعة استجابة عالية وتأخير أقل عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو أثناء اللعب. ومع معدل التحديث الديناميكي الذكي، يتم ضبط معدل التحديث تلقائياً بناءً أنشطة المستخدمين سواء لعب أو مشاهدة فيديو أو تصفح الانترنت، مما يساعد على توفير استهلاك الطاقة.





قدرات فائقة للشحن السريع ومعالج بقوة هائلة



يأتي هاتف HONOR 50 مزوداً ببطارية سعة [7]4300mAh، ليمكن المستخدمين من البقاء على اتصال طوال اليوم بسهولة. ومدعوماً بتقنية الشحن سريع بقوة 66 واط[8] والذي يمكنه من شحن الهاتف حتى 70% خلال 20 دقيقة فقط باستخدام الشاحن الموجود في العلبة.



لتعزيز قوة الأداء إلى أقصى حد، تم تزويد HONOR 50 بمعالجQualcomm Snapdragon 778G 5G ، والذي يعمل على تحسين كل من أداء كل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 45% وقوة المعالجة بالذكاء الاصطناعي أعلى بنسبة 123% مقارنة بالجيل السابق. يأتي هاتف HONOR 50 أيضاُ مع تقنية GPU Turbo X لتقديم أداء أقوى أثناء اللعب المكثف.



- يدعم التسجيل اللاسلكي بعض أنواع سماعات الأذن TWS فقط. بعض أنواع سماعات الأذن TWS قد لا تكون مدعومة. لمزيد من المعلومات، اتصل بخدمة ما بعد البيع HONOR.



- يشير الـ 90 درجة إلى المواصفات المادية للكاميرا، وقد تختلف زاوية التصوير الفعلية.



- تأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل. يمكن تجربة التصوير الفوتوغرافي عالي الدقة عند تشغيل وضع "الدقة العالية".



- تأتي البيانات من مختبرات HONOR



- تأتي شاشة HONOR 50 بتصميم الزاوية المستديرة. عند القياس وفقاً للمستطيل، يبلغ الطول القطري للشاشة 6.57 إنش (المساحة المرئية الفعلية قد تكون أصغر قليلاً).



- قد يختلف قليلاً معدل تحديث الشاشة ومعدل حساسية اللمس مع استخدام التطبيقات المختلفة وشاشات الألعاب. يسود الوضع الفعلي.



- القيمة النموذجية لبطارية هاتف HONOR 50، بينما القيمة المقدرة هي 4200 مللي امبير.



- يدعم HONOR 50 الحد الأقصى للشحن السلكي بقدرة 66 واط، ويلزم استخدام شاحن HONOR بقدرة 66 واط مع الكابل. قد تختلف السرعة الفعلية للشحن وفقاً للظروف البيئية والعوامل الأخرى.





تصميم للكاميرا يأتي كحلقة مزدوجة مصمم ببراعة



يعكس التصميم الزجاجي لـ HONOR 50 روعة وجاذبية الهاتف، ويتميز بإطار فائق النحافة في الأمام وحواف زجاجية 2.5D منحنية على كلا الجانبين العلوي والسفلي للشاشة، ومع تغير انعكاس الضوء من زوايا مختلفة، يتحول لونه ويلمع بأطياف مختلفة ليجعله الجهاز الأنيق والمثالي لكافة الإطلالات.



كما يتميز هاتف HONOR 50 بتصميم الحلقة المزدوجة المكونة من دائرتين، وهو تصميم مستوحى من تصاميم الخواتم الكلاسيكية لماركات المجوهرات الفاخرة.





Magic UI 4.2 لتجربة مستخدم شاملة من كافة الجوانب



يوفر HONOR 50 تجربة سلسة ومريحة، وقد تم تجهيز الهاتف بواجهة Magic UI 4.2 المطورة، والتي تقدم مجموعة من الميزات المبتكرة والتي تمكن المستخدمين من البقاء دوماً على اتصال.



من خلال إنشاء تجربة مستخدم ممتعة وتفاعلية للمستخدمين، يتضمن هاتف HONOR 50 مجموعة من الأعمال الفنية الحديثة القابلة للتخصيص والتي تتيح للمستخدمين تخصيص ميزة Always-on-Display (AOD) الخاصة بهم.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR الإلكتروني www.hihonor.com







نبذة عن HONOR



هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.



لمزيد من المعلومات، يرجى موقع HONOR الإلكتروني www.hihonor.com أو ارسال بريد إلكتروني على newsroom@hihonor.com



أو التواصل مع مدير العلاقات العامة الأستاذ/ فارس العتيبي fares.m.alotaibi@hihonor.com







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