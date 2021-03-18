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أمريكا لا تنوي استدعاء سفيرها لدى روسيا

"ساليفان" يواصل اتصالاته بالمسؤولين في موسكو

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة لن تستدعي سفيرها جون ساليفان من موسكو.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، أن السفير "ساليفان" سيبقى في موسكو"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن السفير وفريقه يواصلان الاتصالات مع روسيا.

واستدعت موسكو سفيرها أناتولي أنطونوف من واشنطن إلى موسكو للتشاور، بشأن آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

أمريكا روسيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا لا تنوي استدعاء سفيرها لدى روسيا
سبق

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة لن تستدعي سفيرها جون ساليفان من موسكو.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، أن السفير "ساليفان" سيبقى في موسكو"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن السفير وفريقه يواصلان الاتصالات مع روسيا.

واستدعت موسكو سفيرها أناتولي أنطونوف من واشنطن إلى موسكو للتشاور، بشأن آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
10:01 PM

أمريكا لا تنوي استدعاء سفيرها لدى روسيا

"ساليفان" يواصل اتصالاته بالمسؤولين في موسكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة لن تستدعي سفيرها جون ساليفان من موسكو.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، أن السفير "ساليفان" سيبقى في موسكو"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن السفير وفريقه يواصلان الاتصالات مع روسيا.

واستدعت موسكو سفيرها أناتولي أنطونوف من واشنطن إلى موسكو للتشاور، بشأن آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

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