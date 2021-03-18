أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة لن تستدعي سفيرها جون ساليفان من موسكو. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، أن السفير "ساليفان" سيبقى في موسكو"، وفقًا لـ"روسيا اليوم". وأضافت أن السفير وفريقه يواصلان الاتصالات مع روسيا. واستدعت موسكو سفيرها أناتولي أنطونوف من واشنطن إلى موسكو للتشاور، بشأن آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

أمريكا لا تنوي استدعاء سفيرها لدى روسيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-18 أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة لن تستدعي سفيرها جون ساليفان من موسكو.



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، أن السفير "ساليفان" سيبقى في موسكو"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وأضافت أن السفير وفريقه يواصلان الاتصالات مع روسيا.



واستدعت موسكو سفيرها أناتولي أنطونوف من واشنطن إلى موسكو للتشاور، بشأن آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 10:01 PM

أمريكا لا تنوي استدعاء سفيرها لدى روسيا "ساليفان" يواصل اتصالاته بالمسؤولين في موسكو





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أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة لن تستدعي سفيرها جون ساليفان من موسكو.



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، أن السفير "ساليفان" سيبقى في موسكو"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وأضافت أن السفير وفريقه يواصلان الاتصالات مع روسيا.



واستدعت موسكو سفيرها أناتولي أنطونوف من واشنطن إلى موسكو للتشاور، بشأن آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.