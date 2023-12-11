بعد استقالة أكثر من نصف الأعضاء .. "الأولمبية السعودية" تعقد جمعية عمومية .. غدًا

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أنه بناءً على المادة 22 /ج والمادة 2/26 من اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية العربية السعودية، وبعد أن تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم رسميًا للجنة الأولمبية العربية السعودية، فقد تم تحديد يوم غدٍ الاثنين ٢٣ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ الموافق ١١/ ١٢ / ٢٠١٧م، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية بمقر اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالرياض.

ووفقًا لمواد وأحكام اللائحة التنفيذية، أعلنت اللجنة أسماء الأعضاء الذين تقدموا بالترشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة لما تبقى من الدورة الأولمبية ٢٠١٧- ٢٠٢٠م، وهم على النحو التالي:

١- عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد من الاتحاد السعودي لكرة السلة.

٢- الدكتور إبراهيم بن محمد القناص من الاتحاد السعودي للكاراتيه.

٣- العميد/ هادي بن بكر القحطاني من الاتحاد السعودي لألعاب القوى.

٤- العميد ركن/ شداد بن طالع العمري من الاتحاد السعودي للتايكوندو.

٥- الرائد/ خالد بن عبدالله العتيبي من الاتحاد السعودي للرماية.

٦- مشعل بن عبدالله الجميح من الاتحاد السعودي للمصارعة.

٧- محمد بن عبدالعزيز المنيع من الاتحاد السعودي لكرة اليد.

٨- محمد بن ناصر العجاجي من الاتحاد السعودي للتنس.

٩- ناصر بن محمد الدغيثر من الاتحاد السعودي لكرة الماء.

١٠- عبدالعزيز بن فهد السعيد من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة.

١١- أحمد بن صفوان القضماني من الاتحاد السعودي للسباحة.

١٢- محمد بن أحمد الحربي من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.