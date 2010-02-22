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البرازيل تسجّل 527 وفاة جديدة بكورونا و11 إصابة إضافية بالصين

أظهرت بيانات وزارة الداخلية في البرازيل، تسجيل 527 وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19، و29026 إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد.

وبلغ إجمالي الوفيات في البرازيل 246504 حالات، في حين بلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس عشرة ملايين و168174 حالة.

الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس في 21 فبراير.

وأضافت اللجنة، في بيان، أنه بلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 89842 حالة، في حين ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجّل 527 وفاة جديدة بكورونا و11 إصابة إضافية بالصين
سبق

أظهرت بيانات وزارة الداخلية في البرازيل، تسجيل 527 وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19، و29026 إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد.

وبلغ إجمالي الوفيات في البرازيل 246504 حالات، في حين بلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس عشرة ملايين و168174 حالة.

الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس في 21 فبراير.

وأضافت اللجنة، في بيان، أنه بلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 89842 حالة، في حين ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
08:27 AM

البرازيل تسجّل 527 وفاة جديدة بكورونا و11 إصابة إضافية بالصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الداخلية في البرازيل، تسجيل 527 وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19، و29026 إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد.

وبلغ إجمالي الوفيات في البرازيل 246504 حالات، في حين بلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس عشرة ملايين و168174 حالة.

الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس في 21 فبراير.

وأضافت اللجنة، في بيان، أنه بلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 89842 حالة، في حين ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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