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الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

بحثا في اتصال هاتفي القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عادل الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني
سبق

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
11:36 AM

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

بحثا في اتصال هاتفي القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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