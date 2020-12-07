الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني
بحثا في اتصال هاتفي القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك
تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
عادل الجبير
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-07
تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
11:36 AM
الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني
بحثا في اتصال هاتفي القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك
تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.