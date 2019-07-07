النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيهان متقدمان لـ "عسير" و"الشرقية": أتربة مثارة وأمطار غزيرة

تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً وتصحب بنشاط للرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي عسير والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي المنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: الأحساء، والجبيل، والخُبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وبقيق.

كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وجريان السيول؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً، وتشمل: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيهان متقدمان لـ "عسير" و"الشرقية": أتربة مثارة وأمطار غزيرة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي عسير والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي المنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: الأحساء، والجبيل، والخُبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وبقيق.

كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وجريان السيول؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً، وتشمل: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
08:22 AM

تنبيهان متقدمان لـ "عسير" و"الشرقية": أتربة مثارة وأمطار غزيرة

تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً وتصحب بنشاط للرياح السطحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,003

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي عسير والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي المنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: الأحساء، والجبيل، والخُبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وبقيق.

كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وجريان السيول؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً، وتشمل: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,695
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,514
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,863
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,503

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة