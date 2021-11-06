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تسريبات: جوجل تنوي طرح هاتف قابل للطي العام المقبل

كشفت تسريبات صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي طرح هاتف قابل للطي خلال عام 2022 المقبل.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل تعمل على اختبارات موسعة حول هاتفها القابل للطي، منذ فترة.

ولكن تواجه هاتف بيكسل القابل للطي مشكلة؛ وهي أن كاميراته ستكون أقدم من كاميرات "بيكسل 6".

ومن المتوقع أن تحمل كاميرا هاتف بيكسل القابل للطي كاميرا رئيسية بمستشعر بدقة 12.2 ميجابيكسل، وهو مستشعر سبق واستخدمته "جوجل" في هواتف "بيكسل 3" و"بيكسل 5"، في حين أن هاتف "بيكسل 6" مزود بمستشعر بدقة 50 ميجابيكسل.

ولكن سيمتلك هاتف "بيكسل" القابل للطي تقنيات في كاميراته تمكن من التقاط الصور السيلفي حتى وهو في حالة الطي أو الفتح.

ولم تكشف المصادر عن موعد طرح هاتف "بيكسل" القابل للطي الجديد، لكنه قد يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 12 إل" الجديد المخصص للأجهزة اللوحية والقابلة للطي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات: جوجل تنوي طرح هاتف قابل للطي العام المقبل
سبق

كشفت تسريبات صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي طرح هاتف قابل للطي خلال عام 2022 المقبل.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل تعمل على اختبارات موسعة حول هاتفها القابل للطي، منذ فترة.

ولكن تواجه هاتف بيكسل القابل للطي مشكلة؛ وهي أن كاميراته ستكون أقدم من كاميرات "بيكسل 6".

ومن المتوقع أن تحمل كاميرا هاتف بيكسل القابل للطي كاميرا رئيسية بمستشعر بدقة 12.2 ميجابيكسل، وهو مستشعر سبق واستخدمته "جوجل" في هواتف "بيكسل 3" و"بيكسل 5"، في حين أن هاتف "بيكسل 6" مزود بمستشعر بدقة 50 ميجابيكسل.

ولكن سيمتلك هاتف "بيكسل" القابل للطي تقنيات في كاميراته تمكن من التقاط الصور السيلفي حتى وهو في حالة الطي أو الفتح.

ولم تكشف المصادر عن موعد طرح هاتف "بيكسل" القابل للطي الجديد، لكنه قد يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 12 إل" الجديد المخصص للأجهزة اللوحية والقابلة للطي.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
10:17 AM

تسريبات: جوجل تنوي طرح هاتف قابل للطي العام المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي طرح هاتف قابل للطي خلال عام 2022 المقبل.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل تعمل على اختبارات موسعة حول هاتفها القابل للطي، منذ فترة.

ولكن تواجه هاتف بيكسل القابل للطي مشكلة؛ وهي أن كاميراته ستكون أقدم من كاميرات "بيكسل 6".

ومن المتوقع أن تحمل كاميرا هاتف بيكسل القابل للطي كاميرا رئيسية بمستشعر بدقة 12.2 ميجابيكسل، وهو مستشعر سبق واستخدمته "جوجل" في هواتف "بيكسل 3" و"بيكسل 5"، في حين أن هاتف "بيكسل 6" مزود بمستشعر بدقة 50 ميجابيكسل.

ولكن سيمتلك هاتف "بيكسل" القابل للطي تقنيات في كاميراته تمكن من التقاط الصور السيلفي حتى وهو في حالة الطي أو الفتح.

ولم تكشف المصادر عن موعد طرح هاتف "بيكسل" القابل للطي الجديد، لكنه قد يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 12 إل" الجديد المخصص للأجهزة اللوحية والقابلة للطي.

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