بالصور.. 8 قتلى و 109 مصابين في حادث خروج قطار عن القضبان بمصر

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية المصرية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وعشرات المصابين.

وقد توجّه وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير إلى مكان حادث قطار طوخ الذي انقلب عدد من عرباته، بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية، والذي حمل رقم 494 مميز- مكيف القادم من مدينة المنصورة في طريقه إلى القاهرة.

ويظهر فيديو نشرته مواقع مصرية عن الحادث، عدداً من عربات القطار منقلبة، فيما يقوم عدد من المواطنين بالنزول من القطارات وسط احتشاد كبير حول القطار.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقلاب عربتين من القطار رقم 949 خط "القاهرة - المنصورة".

وفي إحصائية أولية عن الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، لقي 8 أشخاص حتفهم و109 إصابات، وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج القطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ، والتي تبعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة.