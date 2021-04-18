النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 916 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. 8 قتلى و 109 مصابين في حادث خروج قطار عن القضبان بمصر

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية المصرية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وعشرات المصابين.

وقد توجّه وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير إلى مكان حادث قطار طوخ الذي انقلب عدد من عرباته، بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية، والذي حمل رقم 494 مميز- مكيف القادم من مدينة المنصورة في طريقه إلى القاهرة.

ويظهر فيديو نشرته مواقع مصرية عن الحادث، عدداً من عربات القطار منقلبة، فيما يقوم عدد من المواطنين بالنزول من القطارات وسط احتشاد كبير حول القطار.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقلاب عربتين من القطار رقم 949 خط "القاهرة - المنصورة".

وفي إحصائية أولية عن الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، لقي 8 أشخاص حتفهم و109 إصابات، وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج القطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ، والتي تبعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالصور.. 8 قتلى و 109 مصابين في حادث خروج قطار عن القضبان بمصر
سبق

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية المصرية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وعشرات المصابين.

وقد توجّه وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير إلى مكان حادث قطار طوخ الذي انقلب عدد من عرباته، بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية، والذي حمل رقم 494 مميز- مكيف القادم من مدينة المنصورة في طريقه إلى القاهرة.

ويظهر فيديو نشرته مواقع مصرية عن الحادث، عدداً من عربات القطار منقلبة، فيما يقوم عدد من المواطنين بالنزول من القطارات وسط احتشاد كبير حول القطار.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقلاب عربتين من القطار رقم 949 خط "القاهرة - المنصورة".

وفي إحصائية أولية عن الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، لقي 8 أشخاص حتفهم و109 إصابات، وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج القطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ، والتي تبعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
04:39 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
05:14 PM

بالصور.. 8 قتلى و 109 مصابين في حادث خروج قطار عن القضبان بمصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,457

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية المصرية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وعشرات المصابين.

وقد توجّه وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير إلى مكان حادث قطار طوخ الذي انقلب عدد من عرباته، بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية، والذي حمل رقم 494 مميز- مكيف القادم من مدينة المنصورة في طريقه إلى القاهرة.

ويظهر فيديو نشرته مواقع مصرية عن الحادث، عدداً من عربات القطار منقلبة، فيما يقوم عدد من المواطنين بالنزول من القطارات وسط احتشاد كبير حول القطار.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقلاب عربتين من القطار رقم 949 خط "القاهرة - المنصورة".

وفي إحصائية أولية عن الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، لقي 8 أشخاص حتفهم و109 إصابات، وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج القطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ، والتي تبعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,089
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,444
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,481

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة