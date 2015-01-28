"آل عاتي" يحصل على الماجستير في الفقه بتقدير امتياز
بحمد الله وتوفيقه، حصل مبارك بن محمد آل عاتي، على درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير ممتاز، عن دراسة عنوانها (الفروق بين الفروع الفقهية عند الإمام النووي من أول إحياء الموات إلى نهاية قسم الفيء والغنيمة) "جمعاً وتوثيقاً ودراسة".
"سبق" تبارك لـ"آل عاتي"، سائلين الله لي ولكم التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة.
"آل عاتي" يحصل على الماجستير في الفقه بتقدير امتياز
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-01-28
بحمد الله وتوفيقه، حصل مبارك بن محمد آل عاتي، على درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير ممتاز، عن دراسة عنوانها (الفروق بين الفروع الفقهية عند الإمام النووي من أول إحياء الموات إلى نهاية قسم الفيء والغنيمة) "جمعاً وتوثيقاً ودراسة".
"سبق" تبارك لـ"آل عاتي"، سائلين الله لي ولكم التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة.
28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
12:12 AM
"آل عاتي" يحصل على الماجستير في الفقه بتقدير امتياز
بحمد الله وتوفيقه، حصل مبارك بن محمد آل عاتي، على درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير ممتاز، عن دراسة عنوانها (الفروق بين الفروع الفقهية عند الإمام النووي من أول إحياء الموات إلى نهاية قسم الفيء والغنيمة) "جمعاً وتوثيقاً ودراسة".
"سبق" تبارك لـ"آل عاتي"، سائلين الله لي ولكم التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة.