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على حساب البحرين .. قطر تتوّج بلقب البطولة الآسيوية للمرة الخامسة

في بطولة كرة اليد ..الأخضر السعودي حل ثالثًا

بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، توج بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة أسيا وفاضل آل نمر رئيس الاتحاد السعودي، منتخب قطر بلقب البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزه مساء اليوم الاثنين على منتخب البحرين بنتيجة (29-24) في اللقاء الختامي للبطولة الذي أُقيم على صالة وزارة الرياضة بالدمام وسط حضور جماهيري غفير، فيما انتزع المنتخب السعودي لكرة اليد الميدالية البرونزية بعد فوزه على منتخب إيران بنتيجة (26-23) في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

"آل نمر" يشكـر القيــادة

أبدى فاضل آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة سعادته بالفوز على إيران وتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، مؤكدًا أن ما تحقق كان بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأضاف "لا شك أن طموحاتنا في المستقبل لن تقف عند هذا الحد وسنعمل من الآن على الحصول على مركز أفضل على مستوى القارة في المستقبل".

الدمام كرة اليد الاتحاد الدولي لكرة اليد الاتحاد السعودي وزارة الرياضة المنتخب السعودي منتخب قطر منتخب البحرين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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على حساب البحرين .. قطر تتوّج بلقب البطولة الآسيوية للمرة الخامسة
سبق

بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، توج بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة أسيا وفاضل آل نمر رئيس الاتحاد السعودي، منتخب قطر بلقب البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزه مساء اليوم الاثنين على منتخب البحرين بنتيجة (29-24) في اللقاء الختامي للبطولة الذي أُقيم على صالة وزارة الرياضة بالدمام وسط حضور جماهيري غفير، فيما انتزع المنتخب السعودي لكرة اليد الميدالية البرونزية بعد فوزه على منتخب إيران بنتيجة (26-23) في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

"آل نمر" يشكـر القيــادة

أبدى فاضل آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة سعادته بالفوز على إيران وتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، مؤكدًا أن ما تحقق كان بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأضاف "لا شك أن طموحاتنا في المستقبل لن تقف عند هذا الحد وسنعمل من الآن على الحصول على مركز أفضل على مستوى القارة في المستقبل".

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
10:08 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:11 AM

على حساب البحرين .. قطر تتوّج بلقب البطولة الآسيوية للمرة الخامسة

في بطولة كرة اليد ..الأخضر السعودي حل ثالثًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، توج بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة أسيا وفاضل آل نمر رئيس الاتحاد السعودي، منتخب قطر بلقب البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزه مساء اليوم الاثنين على منتخب البحرين بنتيجة (29-24) في اللقاء الختامي للبطولة الذي أُقيم على صالة وزارة الرياضة بالدمام وسط حضور جماهيري غفير، فيما انتزع المنتخب السعودي لكرة اليد الميدالية البرونزية بعد فوزه على منتخب إيران بنتيجة (26-23) في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

"آل نمر" يشكـر القيــادة

أبدى فاضل آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة سعادته بالفوز على إيران وتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، مؤكدًا أن ما تحقق كان بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأضاف "لا شك أن طموحاتنا في المستقبل لن تقف عند هذا الحد وسنعمل من الآن على الحصول على مركز أفضل على مستوى القارة في المستقبل".

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