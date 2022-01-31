على حساب البحرين .. قطر تتوّج بلقب البطولة الآسيوية للمرة الخامسة

في بطولة كرة اليد ..الأخضر السعودي حل ثالثًا

بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، توج بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة أسيا وفاضل آل نمر رئيس الاتحاد السعودي، منتخب قطر بلقب البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزه مساء اليوم الاثنين على منتخب البحرين بنتيجة (29-24) في اللقاء الختامي للبطولة الذي أُقيم على صالة وزارة الرياضة بالدمام وسط حضور جماهيري غفير، فيما انتزع المنتخب السعودي لكرة اليد الميدالية البرونزية بعد فوزه على منتخب إيران بنتيجة (26-23) في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

"آل نمر" يشكـر القيــادة

أبدى فاضل آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة سعادته بالفوز على إيران وتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، مؤكدًا أن ما تحقق كان بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأضاف "لا شك أن طموحاتنا في المستقبل لن تقف عند هذا الحد وسنعمل من الآن على الحصول على مركز أفضل على مستوى القارة في المستقبل".