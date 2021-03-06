النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفاة شيخ قبيلة بني مبارك "المساوي"

توفي شيخ قبيلة بني مبارك، الشيخ عبدالكريم بن محمد المساوي، صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض في محافظة صامطة بمنطقة جازان، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.

والعزاء لجميع أبنائه وأحفاده بمنطقة جازان وبقية مناطق المملكة، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وفاة شيخ قبيلة بني مبارك "المساوي"
سبق

توفي شيخ قبيلة بني مبارك، الشيخ عبدالكريم بن محمد المساوي، صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض في محافظة صامطة بمنطقة جازان، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.

والعزاء لجميع أبنائه وأحفاده بمنطقة جازان وبقية مناطق المملكة، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
05:43 PM

وفاة شيخ قبيلة بني مبارك "المساوي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
143

توفي شيخ قبيلة بني مبارك، الشيخ عبدالكريم بن محمد المساوي، صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض في محافظة صامطة بمنطقة جازان، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.

والعزاء لجميع أبنائه وأحفاده بمنطقة جازان وبقية مناطق المملكة، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,725
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,589
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة