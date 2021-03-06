وفاة شيخ قبيلة بني مبارك "المساوي"

توفي شيخ قبيلة بني مبارك، الشيخ عبدالكريم بن محمد المساوي، صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض في محافظة صامطة بمنطقة جازان، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.

والعزاء لجميع أبنائه وأحفاده بمنطقة جازان وبقية مناطق المملكة، "إنا لله وإنا إليه راجعون".