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حادث مروري يُصيب عددًا من الطالبات على طريق جامعة جازان

باشرته الفِرَق الإسعافية ووقَع بالقرب من ضاحية الملك عبدالله للإسكان

تُباشر الجهات الإسعافية حادثًا لمركبة تقل مجموعة طالبات على أحد الطرقات المؤدية إلى جامعة جازان، بالقرب من ضاحية الملك عبدالله للإسكان.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن الحادث أسفر عن إصابات لم يتضح حجمها حتى الآن، وتولت الجهات الإسعافية مباشرة الموقع فور ورود البلاغ؛ فيما يُنتظر أن يكشف الهلال الأحمر تفاصيل الحادث.

ستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال توفرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث مروري يُصيب عددًا من الطالبات على طريق جامعة جازان
سبق

تُباشر الجهات الإسعافية حادثًا لمركبة تقل مجموعة طالبات على أحد الطرقات المؤدية إلى جامعة جازان، بالقرب من ضاحية الملك عبدالله للإسكان.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن الحادث أسفر عن إصابات لم يتضح حجمها حتى الآن، وتولت الجهات الإسعافية مباشرة الموقع فور ورود البلاغ؛ فيما يُنتظر أن يكشف الهلال الأحمر تفاصيل الحادث.

ستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال توفرها.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
10:51 AM

حادث مروري يُصيب عددًا من الطالبات على طريق جامعة جازان

باشرته الفِرَق الإسعافية ووقَع بالقرب من ضاحية الملك عبدالله للإسكان

A A A
محمد المواسي - جازان
3
2,680

تُباشر الجهات الإسعافية حادثًا لمركبة تقل مجموعة طالبات على أحد الطرقات المؤدية إلى جامعة جازان، بالقرب من ضاحية الملك عبدالله للإسكان.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن الحادث أسفر عن إصابات لم يتضح حجمها حتى الآن، وتولت الجهات الإسعافية مباشرة الموقع فور ورود البلاغ؛ فيما يُنتظر أن يكشف الهلال الأحمر تفاصيل الحادث.

ستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال توفرها.

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