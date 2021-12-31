وسط إجراءات احترازية.. جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام
"شؤون الحرمين" كثفت أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات صديقة للبيئة
أدت جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان وسط إجراءات احترازية مكثفة.
وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة.
وتقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام 10 غسلات يومياً ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام.
فيروس كورونا الجديد
وسط إجراءات احترازية.. جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-31
أدت جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان وسط إجراءات احترازية مكثفة.
وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة.
وتقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام 10 غسلات يومياً ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام.
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:00 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:21 AM
وسط إجراءات احترازية.. جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام
"شؤون الحرمين" كثفت أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات صديقة للبيئة
أدت جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان وسط إجراءات احترازية مكثفة.
وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة.
وتقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام 10 غسلات يومياً ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام.