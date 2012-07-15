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تونس تودع.. والسنغال تعبر لنهائي كأس إفريقيا

خطف منتخب السنغال بطاقة الترشح للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2019 بتجاوزه عقبة نظيره التونسي بهدف دون رد في الوقت الإضافي الأول من اللقاء، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية في افتتاح منافسات المربع الذهبي للبطولة.

منح مدافع منتخب تونس ديلان برون هدف التقدم بالخطأ في مرمى فريقه لمنتخب السنغال بالدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي الأول بعد خطأ بالخروج من الحارس معز وارتطام الكرة به.

وشهد اللقاء في وقته الأصلي إهدار ركلتي جزاء حيث أضاع فرجاني ساسي فرصة التقدم بالنتيجة لمنتخب نسور قرطاج في الدقيقة 74 بعد أن سدد كرة ضعيفة أمسكها الحارس الفريد جوميز، ولم يختلف الأمر بالنسبة للاعب منتخب السنغال هنري سايفت الذي أهدر هو الآخر ضربة جزاء بالدقيقة 77.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تونس تودع.. والسنغال تعبر لنهائي كأس إفريقيا
سبق

خطف منتخب السنغال بطاقة الترشح للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2019 بتجاوزه عقبة نظيره التونسي بهدف دون رد في الوقت الإضافي الأول من اللقاء، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية في افتتاح منافسات المربع الذهبي للبطولة.

منح مدافع منتخب تونس ديلان برون هدف التقدم بالخطأ في مرمى فريقه لمنتخب السنغال بالدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي الأول بعد خطأ بالخروج من الحارس معز وارتطام الكرة به.

وشهد اللقاء في وقته الأصلي إهدار ركلتي جزاء حيث أضاع فرجاني ساسي فرصة التقدم بالنتيجة لمنتخب نسور قرطاج في الدقيقة 74 بعد أن سدد كرة ضعيفة أمسكها الحارس الفريد جوميز، ولم يختلف الأمر بالنسبة للاعب منتخب السنغال هنري سايفت الذي أهدر هو الآخر ضربة جزاء بالدقيقة 77.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
09:49 PM

تونس تودع.. والسنغال تعبر لنهائي كأس إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خطف منتخب السنغال بطاقة الترشح للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2019 بتجاوزه عقبة نظيره التونسي بهدف دون رد في الوقت الإضافي الأول من اللقاء، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية في افتتاح منافسات المربع الذهبي للبطولة.

منح مدافع منتخب تونس ديلان برون هدف التقدم بالخطأ في مرمى فريقه لمنتخب السنغال بالدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي الأول بعد خطأ بالخروج من الحارس معز وارتطام الكرة به.

وشهد اللقاء في وقته الأصلي إهدار ركلتي جزاء حيث أضاع فرجاني ساسي فرصة التقدم بالنتيجة لمنتخب نسور قرطاج في الدقيقة 74 بعد أن سدد كرة ضعيفة أمسكها الحارس الفريد جوميز، ولم يختلف الأمر بالنسبة للاعب منتخب السنغال هنري سايفت الذي أهدر هو الآخر ضربة جزاء بالدقيقة 77.

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