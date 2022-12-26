النصر والشباب والفتح أكبر المتضررين .. غياب المؤثرين 3 جولات
بات في حكم المؤكد غياب 6 لاعبين أفارقه عن مشاركة أنديتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بداعي مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل، وبالتالي سيغيب اللاعبين عن 3 جولات من الدوري السعودي. وانضم 6 أفارقة يلعبون في الدوري السعودي إلى القوائم النهائية لمنتخبات بلادهم وهم:
أديون إيغالو "الشباب" "هداف الدوري 9 أهداف" - منتخب نيجيريا . فينسينت أبوبكر "النصر" (5 أهداف) - منتخب الكاميرون . جوليو تافاريس "الفيصلي" (5 أهداف) - منتخب الرأس الأخضر . الحارس رايس مبولحي "الاتفاق" - منتخب الجزائر . مصطفى زغبة "ضمك" - منتخب الجزائر . سفيان بن دبكة "الفتح" - منتخب الجزائر . ومن المتوقع ارتفاع عدد المشاركين الأفارقة (من الدوري السعودي) في البطولة الأفريقية، مع إعلان منتخبات مصر وتونس القائمة النهائية، نهاية شهر ديسمبر الجاري.
النصر والشباب والفتح أكبر المتضررين .. غياب المؤثرين 3 جولات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-26
بات في حكم المؤكد غياب 6 لاعبين أفارقه عن مشاركة أنديتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بداعي مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل، وبالتالي سيغيب اللاعبين عن 3 جولات من الدوري السعودي. وانضم 6 أفارقة يلعبون في الدوري السعودي إلى القوائم النهائية لمنتخبات بلادهم وهم:
أديون إيغالو "الشباب" "هداف الدوري 9 أهداف" - منتخب نيجيريا . فينسينت أبوبكر "النصر" (5 أهداف) - منتخب الكاميرون . جوليو تافاريس "الفيصلي" (5 أهداف) - منتخب الرأس الأخضر . الحارس رايس مبولحي "الاتفاق" - منتخب الجزائر . مصطفى زغبة "ضمك" - منتخب الجزائر . سفيان بن دبكة "الفتح" - منتخب الجزائر . ومن المتوقع ارتفاع عدد المشاركين الأفارقة (من الدوري السعودي) في البطولة الأفريقية، مع إعلان منتخبات مصر وتونس القائمة النهائية، نهاية شهر ديسمبر الجاري.
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
03:14 PM
النصر والشباب والفتح أكبر المتضررين .. غياب المؤثرين 3 جولات
بات في حكم المؤكد غياب 6 لاعبين أفارقه عن مشاركة أنديتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بداعي مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل، وبالتالي سيغيب اللاعبين عن 3 جولات من الدوري السعودي. وانضم 6 أفارقة يلعبون في الدوري السعودي إلى القوائم النهائية لمنتخبات بلادهم وهم:
أديون إيغالو "الشباب" "هداف الدوري 9 أهداف" - منتخب نيجيريا . فينسينت أبوبكر "النصر" (5 أهداف) - منتخب الكاميرون . جوليو تافاريس "الفيصلي" (5 أهداف) - منتخب الرأس الأخضر . الحارس رايس مبولحي "الاتفاق" - منتخب الجزائر . مصطفى زغبة "ضمك" - منتخب الجزائر . سفيان بن دبكة "الفتح" - منتخب الجزائر . ومن المتوقع ارتفاع عدد المشاركين الأفارقة (من الدوري السعودي) في البطولة الأفريقية، مع إعلان منتخبات مصر وتونس القائمة النهائية، نهاية شهر ديسمبر الجاري.