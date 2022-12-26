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النصر والشباب والفتح أكبر المتضررين .. غياب المؤثرين 3 جولات

بات في حكم المؤكد غياب 6 لاعبين أفارقه عن مشاركة أنديتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بداعي مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل، وبالتالي سيغيب اللاعبين عن 3 جولات من الدوري السعودي.
وانضم 6 أفارقة يلعبون في الدوري السعودي إلى القوائم النهائية لمنتخبات بلادهم وهم:

أديون إيغالو "الشباب" "هداف الدوري 9 أهداف" - منتخب نيجيريا .
فينسينت أبوبكر "النصر" (5 أهداف) - منتخب الكاميرون .
جوليو تافاريس "الفيصلي" (5 أهداف) - منتخب الرأس الأخضر .
الحارس رايس مبولحي "الاتفاق" - منتخب الجزائر .
مصطفى زغبة "ضمك" - منتخب الجزائر .
سفيان بن دبكة "الفتح" - منتخب الجزائر .
ومن المتوقع ارتفاع عدد المشاركين الأفارقة (من الدوري السعودي) في البطولة الأفريقية، مع إعلان منتخبات مصر وتونس القائمة النهائية، نهاية شهر ديسمبر الجاري.

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النصر والشباب والفتح أكبر المتضررين .. غياب المؤثرين 3 جولات
سبق

بات في حكم المؤكد غياب 6 لاعبين أفارقه عن مشاركة أنديتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بداعي مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل، وبالتالي سيغيب اللاعبين عن 3 جولات من الدوري السعودي.
وانضم 6 أفارقة يلعبون في الدوري السعودي إلى القوائم النهائية لمنتخبات بلادهم وهم:

أديون إيغالو "الشباب" "هداف الدوري 9 أهداف" - منتخب نيجيريا .
فينسينت أبوبكر "النصر" (5 أهداف) - منتخب الكاميرون .
جوليو تافاريس "الفيصلي" (5 أهداف) - منتخب الرأس الأخضر .
الحارس رايس مبولحي "الاتفاق" - منتخب الجزائر .
مصطفى زغبة "ضمك" - منتخب الجزائر .
سفيان بن دبكة "الفتح" - منتخب الجزائر .
ومن المتوقع ارتفاع عدد المشاركين الأفارقة (من الدوري السعودي) في البطولة الأفريقية، مع إعلان منتخبات مصر وتونس القائمة النهائية، نهاية شهر ديسمبر الجاري.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
03:14 PM

النصر والشباب والفتح أكبر المتضررين .. غياب المؤثرين 3 جولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات في حكم المؤكد غياب 6 لاعبين أفارقه عن مشاركة أنديتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بداعي مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل، وبالتالي سيغيب اللاعبين عن 3 جولات من الدوري السعودي.
وانضم 6 أفارقة يلعبون في الدوري السعودي إلى القوائم النهائية لمنتخبات بلادهم وهم:

أديون إيغالو "الشباب" "هداف الدوري 9 أهداف" - منتخب نيجيريا .
فينسينت أبوبكر "النصر" (5 أهداف) - منتخب الكاميرون .
جوليو تافاريس "الفيصلي" (5 أهداف) - منتخب الرأس الأخضر .
الحارس رايس مبولحي "الاتفاق" - منتخب الجزائر .
مصطفى زغبة "ضمك" - منتخب الجزائر .
سفيان بن دبكة "الفتح" - منتخب الجزائر .
ومن المتوقع ارتفاع عدد المشاركين الأفارقة (من الدوري السعودي) في البطولة الأفريقية، مع إعلان منتخبات مصر وتونس القائمة النهائية، نهاية شهر ديسمبر الجاري.

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