النصر والشباب والفتح أكبر المتضررين .. غياب المؤثرين 3 جولات

بات في حكم المؤكد غياب 6 لاعبين أفارقه عن مشاركة أنديتهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بداعي مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل، وبالتالي سيغيب اللاعبين عن 3 جولات من الدوري السعودي.

وانضم 6 أفارقة يلعبون في الدوري السعودي إلى القوائم النهائية لمنتخبات بلادهم وهم:

أديون إيغالو "الشباب" "هداف الدوري 9 أهداف" - منتخب نيجيريا .

فينسينت أبوبكر "النصر" (5 أهداف) - منتخب الكاميرون .

جوليو تافاريس "الفيصلي" (5 أهداف) - منتخب الرأس الأخضر .

الحارس رايس مبولحي "الاتفاق" - منتخب الجزائر .

مصطفى زغبة "ضمك" - منتخب الجزائر .

سفيان بن دبكة "الفتح" - منتخب الجزائر .

ومن المتوقع ارتفاع عدد المشاركين الأفارقة (من الدوري السعودي) في البطولة الأفريقية، مع إعلان منتخبات مصر وتونس القائمة النهائية، نهاية شهر ديسمبر الجاري.