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207.822 إجمالي إصابات كورونا في الإمارات ووفاة 669 شخصًا

سجلت 1,730 حالة جديدة و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 207,822 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة أربعة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 669 حالةً.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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207.822 إجمالي إصابات كورونا في الإمارات ووفاة 669 شخصًا
سبق

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 207,822 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة أربعة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 669 حالةً.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
09:58 PM

207.822 إجمالي إصابات كورونا في الإمارات ووفاة 669 شخصًا

سجلت 1,730 حالة جديدة و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 207,822 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة أربعة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 669 حالةً.

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