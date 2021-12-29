أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة "صفر" حتى الآن، وندعو إلى أخذ الحيطة والحذر.

"الدفاع المدني": عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق "صفر" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-29 أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة "صفر" حتى الآن، وندعو إلى أخذ الحيطة والحذر.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443 05:39 PM

"الدفاع المدني": عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق "صفر" دعا إلى أخذ الحيطة والحذر





A A A





0 مشاركة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة "صفر" حتى الآن، وندعو إلى أخذ الحيطة والحذر.