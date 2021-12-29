أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة "صفر" حتى الآن، وندعو إلى أخذ الحيطة والحذر.
"الدفاع المدني": عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق "صفر"
دعا إلى أخذ الحيطة والحذر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة "صفر" حتى الآن، وندعو إلى أخذ الحيطة والحذر.
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"الدفاع المدني": عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق "صفر"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-29
29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
05:39 PM
"الدفاع المدني": عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق "صفر"
دعا إلى أخذ الحيطة والحذر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة "صفر" حتى الآن، وندعو إلى أخذ الحيطة والحذر.
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