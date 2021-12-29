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"الدفاع المدني": عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق "صفر"

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر

أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة "صفر" حتى الآن، وندعو إلى أخذ الحيطة والحذر.

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"الدفاع المدني": عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق "صفر"
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة "صفر" حتى الآن، وندعو إلى أخذ الحيطة والحذر.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
05:39 PM

"الدفاع المدني": عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق "صفر"

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة "صفر" حتى الآن، وندعو إلى أخذ الحيطة والحذر.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,011
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,067
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,624
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,533

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