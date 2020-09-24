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مباني "الإسلامية" بمنطقة مكة تتزين بـ"الأخضر" بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90

توشحت بالأعلام واللوحات التي تحتوي على عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة

اكتست مباني وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ثوبها الأخضر، وتزينت بالأعلام واللوحات التي تحتوي على عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

حيث استكمل فرع الوزارة وإداراته بالمنطقة استعداداته للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية، وتزينت أقسامه وأروقته بالأعلام واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، تزامنًا مع الذكرى الوطنية الغالية علينا جميعًا.

اليوم الوطني

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مباني "الإسلامية" بمنطقة مكة تتزين بـ"الأخضر" بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90
سبق

اكتست مباني وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ثوبها الأخضر، وتزينت بالأعلام واللوحات التي تحتوي على عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

حيث استكمل فرع الوزارة وإداراته بالمنطقة استعداداته للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية، وتزينت أقسامه وأروقته بالأعلام واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، تزامنًا مع الذكرى الوطنية الغالية علينا جميعًا.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
11:28 PM

مباني "الإسلامية" بمنطقة مكة تتزين بـ"الأخضر" بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90

توشحت بالأعلام واللوحات التي تحتوي على عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
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اكتست مباني وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ثوبها الأخضر، وتزينت بالأعلام واللوحات التي تحتوي على عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

حيث استكمل فرع الوزارة وإداراته بالمنطقة استعداداته للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية، وتزينت أقسامه وأروقته بالأعلام واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، تزامنًا مع الذكرى الوطنية الغالية علينا جميعًا.

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