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العرض المتقن (2P) "أفضل مشغل خارجي لمراكز الاتصال الكبرى" بالشرق الأوسط 2021

وفق معايير واشتراطات تحقيق الاستفادة وإدراك احتياجات العملاء وتلبية توقعاتهم

حصلت شركة العرض المتقن (2P) إحدى أكبر شركات توفير الحلول التقنية للقطاعات الحكومية والخاصة حول المنطقة، على جائزة "أفضل مشغل خارجي لمراكز الاتصال الكبرى" في الشرق الأوسط لعام 2021 من مجموعة "إنسايتس INSIGHTS"، الرائدة في تقييم مراكز الاتصال وتجارب العملاء.

وتعتمد جوائز "إنسايتس" على معايير رئيسة في تقييم مراكز الاتصال واستيفائها عدة اشتراطات منها تحقيق الاستفادة، والعوائد القصوى من مراكز الاتصال، وإدراك احتياجات العملاء، وتلبية توقعاتهم.

وقال إحسان دغمان، الرئيس التنفيذي لشركة العرض المتقن (2P): "نحن سعداء لتحقيق هذه الجائزة التي تأتي تأكيداً على اهتمامنا الحقيقي في تقديم الحلول المناسبة لمتطلبات العملاء حيث نحرص في 2P دوماً على توفير المنتجات والخدمات لتعزيز مكانتنا الرائدة في المنطقة وتمكين عملائنا من تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا وتحسين الكفاءة والفعالية والعائد على الاستثمار".

وأضاف دغمان: "تأتي هذه الجائزة تتويجاً للجهود التي تبذلها فرق العمل لدى 2P وتفانيها في خدمة شركائنا، الذين يسعون للتفاعل مع عملائهم بشكل أكثر فاعلية عبر جميع القنوات، وتوفير تجربة عملاء متميزة".

وأطلقت شركة العرض المتقن وحدة أعمال مركز الاتصال "CCBU" منذ عام 2009 ونجحت في خدمة أكثر من 100 عميل من خلال مراكز الشركة الموجودة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، والمجهزة بأحدث أنظمة البيانات والاتصالات الصوتية، ودعم المكالمات الواردة والصادرة، والدردشة، والبريد الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، والتي تضم أكثر من 1000 مقعد.

ويتم تقديم الخدمة من قبل أكثر من 3000 من وكلاء مراكز الاتصال المحترفين والمجهزين بجميع الخبرات والمهارات والمعرفة اللازمة حول كيفية التعامل مع خدمة دعم العملاء والدعم الفني باللغتين الإنجليزية والعربية، إضافة إلى توافر خدمة الدعم والمساندة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام.

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العرض المتقن (2P) "أفضل مشغل خارجي لمراكز الاتصال الكبرى" بالشرق الأوسط 2021
سبق

حصلت شركة العرض المتقن (2P) إحدى أكبر شركات توفير الحلول التقنية للقطاعات الحكومية والخاصة حول المنطقة، على جائزة "أفضل مشغل خارجي لمراكز الاتصال الكبرى" في الشرق الأوسط لعام 2021 من مجموعة "إنسايتس INSIGHTS"، الرائدة في تقييم مراكز الاتصال وتجارب العملاء.

وتعتمد جوائز "إنسايتس" على معايير رئيسة في تقييم مراكز الاتصال واستيفائها عدة اشتراطات منها تحقيق الاستفادة، والعوائد القصوى من مراكز الاتصال، وإدراك احتياجات العملاء، وتلبية توقعاتهم.

وقال إحسان دغمان، الرئيس التنفيذي لشركة العرض المتقن (2P): "نحن سعداء لتحقيق هذه الجائزة التي تأتي تأكيداً على اهتمامنا الحقيقي في تقديم الحلول المناسبة لمتطلبات العملاء حيث نحرص في 2P دوماً على توفير المنتجات والخدمات لتعزيز مكانتنا الرائدة في المنطقة وتمكين عملائنا من تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا وتحسين الكفاءة والفعالية والعائد على الاستثمار".

وأضاف دغمان: "تأتي هذه الجائزة تتويجاً للجهود التي تبذلها فرق العمل لدى 2P وتفانيها في خدمة شركائنا، الذين يسعون للتفاعل مع عملائهم بشكل أكثر فاعلية عبر جميع القنوات، وتوفير تجربة عملاء متميزة".

وأطلقت شركة العرض المتقن وحدة أعمال مركز الاتصال "CCBU" منذ عام 2009 ونجحت في خدمة أكثر من 100 عميل من خلال مراكز الشركة الموجودة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، والمجهزة بأحدث أنظمة البيانات والاتصالات الصوتية، ودعم المكالمات الواردة والصادرة، والدردشة، والبريد الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، والتي تضم أكثر من 1000 مقعد.

ويتم تقديم الخدمة من قبل أكثر من 3000 من وكلاء مراكز الاتصال المحترفين والمجهزين بجميع الخبرات والمهارات والمعرفة اللازمة حول كيفية التعامل مع خدمة دعم العملاء والدعم الفني باللغتين الإنجليزية والعربية، إضافة إلى توافر خدمة الدعم والمساندة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
12:36 PM

العرض المتقن (2P) "أفضل مشغل خارجي لمراكز الاتصال الكبرى" بالشرق الأوسط 2021

وفق معايير واشتراطات تحقيق الاستفادة وإدراك احتياجات العملاء وتلبية توقعاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت شركة العرض المتقن (2P) إحدى أكبر شركات توفير الحلول التقنية للقطاعات الحكومية والخاصة حول المنطقة، على جائزة "أفضل مشغل خارجي لمراكز الاتصال الكبرى" في الشرق الأوسط لعام 2021 من مجموعة "إنسايتس INSIGHTS"، الرائدة في تقييم مراكز الاتصال وتجارب العملاء.

وتعتمد جوائز "إنسايتس" على معايير رئيسة في تقييم مراكز الاتصال واستيفائها عدة اشتراطات منها تحقيق الاستفادة، والعوائد القصوى من مراكز الاتصال، وإدراك احتياجات العملاء، وتلبية توقعاتهم.

وقال إحسان دغمان، الرئيس التنفيذي لشركة العرض المتقن (2P): "نحن سعداء لتحقيق هذه الجائزة التي تأتي تأكيداً على اهتمامنا الحقيقي في تقديم الحلول المناسبة لمتطلبات العملاء حيث نحرص في 2P دوماً على توفير المنتجات والخدمات لتعزيز مكانتنا الرائدة في المنطقة وتمكين عملائنا من تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا وتحسين الكفاءة والفعالية والعائد على الاستثمار".

وأضاف دغمان: "تأتي هذه الجائزة تتويجاً للجهود التي تبذلها فرق العمل لدى 2P وتفانيها في خدمة شركائنا، الذين يسعون للتفاعل مع عملائهم بشكل أكثر فاعلية عبر جميع القنوات، وتوفير تجربة عملاء متميزة".

وأطلقت شركة العرض المتقن وحدة أعمال مركز الاتصال "CCBU" منذ عام 2009 ونجحت في خدمة أكثر من 100 عميل من خلال مراكز الشركة الموجودة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، والمجهزة بأحدث أنظمة البيانات والاتصالات الصوتية، ودعم المكالمات الواردة والصادرة، والدردشة، والبريد الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، والتي تضم أكثر من 1000 مقعد.

ويتم تقديم الخدمة من قبل أكثر من 3000 من وكلاء مراكز الاتصال المحترفين والمجهزين بجميع الخبرات والمهارات والمعرفة اللازمة حول كيفية التعامل مع خدمة دعم العملاء والدعم الفني باللغتين الإنجليزية والعربية، إضافة إلى توافر خدمة الدعم والمساندة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام.

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