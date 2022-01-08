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"معهد العلوم الإسلامية والعربية" و"جامعة سومطرة" بإندونيسيا يفعلان برنامج التبادل المعرفي

ضمن جهود جامعة الإمام لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

ضمن برنامج التبادل المعرفي بين الجامعات بإندونيسيا، قام مدير معهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، راضي بن سليمان الرويلي، يرافقه بعض منسوبي المعهد؛ بزيارة إلى جامعة سومطرة الشمالية الإسلامية الحكومية.

وكان باستقبالهم الدكتور علي أكبر مدير مركز الخدمات الدولية بالجامعة، تم خلالها بحث أوجه التعاون العلمي بين الجهتين.

جدير بالذكر أن معاهد العلوم الإسلامية والعربية بالخارج، التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ تبذل جهودًا كبيرة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتأسس معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا في شهر جمادى الأولى عام 1400هـ، وعهد إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض بمهمة الإشراف عليه ومتابعته كغيره من المعاهد التي سبقته في كل من: رأس الخيمة، وموريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد ظل مسماه: معهد تعليم اللغة العربية حتى عام 1406هـ الموافق 1986م ليتغير إلى: معهد العلوم الإسلامية والعربية.

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"معهد العلوم الإسلامية والعربية" و"جامعة سومطرة" بإندونيسيا يفعلان برنامج التبادل المعرفي
سبق

ضمن برنامج التبادل المعرفي بين الجامعات بإندونيسيا، قام مدير معهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، راضي بن سليمان الرويلي، يرافقه بعض منسوبي المعهد؛ بزيارة إلى جامعة سومطرة الشمالية الإسلامية الحكومية.

وكان باستقبالهم الدكتور علي أكبر مدير مركز الخدمات الدولية بالجامعة، تم خلالها بحث أوجه التعاون العلمي بين الجهتين.

جدير بالذكر أن معاهد العلوم الإسلامية والعربية بالخارج، التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ تبذل جهودًا كبيرة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتأسس معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا في شهر جمادى الأولى عام 1400هـ، وعهد إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض بمهمة الإشراف عليه ومتابعته كغيره من المعاهد التي سبقته في كل من: رأس الخيمة، وموريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد ظل مسماه: معهد تعليم اللغة العربية حتى عام 1406هـ الموافق 1986م ليتغير إلى: معهد العلوم الإسلامية والعربية.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
03:45 PM

"معهد العلوم الإسلامية والعربية" و"جامعة سومطرة" بإندونيسيا يفعلان برنامج التبادل المعرفي

ضمن جهود جامعة الإمام لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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ضمن برنامج التبادل المعرفي بين الجامعات بإندونيسيا، قام مدير معهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، راضي بن سليمان الرويلي، يرافقه بعض منسوبي المعهد؛ بزيارة إلى جامعة سومطرة الشمالية الإسلامية الحكومية.

وكان باستقبالهم الدكتور علي أكبر مدير مركز الخدمات الدولية بالجامعة، تم خلالها بحث أوجه التعاون العلمي بين الجهتين.

جدير بالذكر أن معاهد العلوم الإسلامية والعربية بالخارج، التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ تبذل جهودًا كبيرة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتأسس معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا في شهر جمادى الأولى عام 1400هـ، وعهد إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض بمهمة الإشراف عليه ومتابعته كغيره من المعاهد التي سبقته في كل من: رأس الخيمة، وموريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد ظل مسماه: معهد تعليم اللغة العربية حتى عام 1406هـ الموافق 1986م ليتغير إلى: معهد العلوم الإسلامية والعربية.

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