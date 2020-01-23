تقارير: جوجل تُجهّز مفاجأة "قابلة للارتداء" في مايو المقبل

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية أنها تُجَهِّز مفاجأة "قابلة للارتداء" خلال شهر مايو المقبل.

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلها موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جوجل تُجهز لإطلاق ساعتها الذكية الجديدة "بيكسل ووتش"، في حدث كبير يوم 26 مايو المقبل.

وسيتزامن إطلاق ساعة "جوجل بيكسل ووتش" مع مؤتمر مُطَوِّري جوجل، الذي من المتوقع أن تعلن فيه عن مفاجآت أخرى كبرى.

وتنوي جوجل أن توفر ميزات جديدة استثنائية في ساعتها الذكية، والتي سيكون أبرزها دعمها للجيل الجديد من مساعد جوجل الذكي.

وتُرجّح المصادر احتمال أن تستخدم جوجل معالجها الجديد "تنسور" في تلك الساعة والمستخدمة حاليًا في هواتف "بيكسل" الأحدث.

أما عن باقي مزايا ساعة "جوجل بيكسل ووتش"، فتشمل تقنيات لتتبع اللياقة البدنية الأساسية، بما في ذلك عد الخطوات، ومراقبة معدل ضربات القلب، لتتكامل مع تقنيات "فيتبيت".

وكان من المتوقع أن يكون إطلاق تلك الساعة متزامنًا مع إطلاق هاتف "بيكسل 6"؛ ولكن تم تأجيل الإطلاق لحين الانتهاء من التجهيزات الفنية والتقنية لتلك الساعة.