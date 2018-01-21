تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد إلى الدور الرئيسي من البطولة الآسيوية للمنتخبات لكرة اليد، رغم خسارته من أمام إيران "20-24" في ختام منافسات الدوري التمهيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ليحل في المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما حل إيران أولًا. وكان الأخضر السعودي قد أنهى الشوط الأول بفارق 4 أهداف "13-9"، وفي الشوط الثاني استغل المنتخب الإيراني فرصة تراجع مستوى الأخضر ليقلص الفارق ويتقدم بالنتيجة ويفوز بالمباراة، ليتأهل المنتخبان إلى الدوري الرئيسي الذي ينطلق بعد غد السبت. وفي اللقاء الآخر من المجموعة ذاتها حقق منتخب أستراليا المركز الثالث بفوزه على منتخب الهند "27-26". نتائج اليوم وفي بقية مواجهات اليوم الثاني تأهل منتخب كوريا كمتصدر عن المجموعة الأولى بفوزه على منتخب الكويت "27-26" في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، فيما حل منتخب الأردن في المركز الثالث بفوزه على منتخب سنغافورة "40-19" في اللقاء الآخر الذي أقيم في الدمام. وفي المجموعة الثالثة تأهل منتخب قطر كمتصدر بفوزه على منتخب الإمارات بنتيجة "22-17" في اللقاء الذي أقيم في القطيف، فيما تأهل منتخب العراق كوصيف بتجاوزه منتخب عمان بنتيجة "31-29" في اللقاء الذي جمعهما في الدمام. وحقق المنتخب البحريني العلامة الكاملة متصدرًا عن المجموعة الرابعة بتغلبه على منتخب هونغ كونغ بنتيجة "46-20" في اللقاء الذي أقيم في القطيف، فيما تأهل منتخب أوزبكستان كوصيف بفوزه على منتخب فيتنام بنتيجة "30-23". وأسفرت نتائج الدور التمهيدي عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى من الدور الرئيسي إلى جانب كوريا وقطر وأوزبكستان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الكويت وإيران والبحرين والعراق.

قبضة الأخضر تتأهل إلى الدور الرئيسي.. رغم الخسارة من إيران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20 تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد إلى الدور الرئيسي من البطولة الآسيوية للمنتخبات لكرة اليد، رغم خسارته من أمام إيران "20-24" في ختام منافسات الدوري التمهيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ليحل في المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما حل إيران أولًا.



وكان الأخضر السعودي قد أنهى الشوط الأول بفارق 4 أهداف "13-9"، وفي الشوط الثاني استغل المنتخب الإيراني فرصة تراجع مستوى الأخضر ليقلص الفارق ويتقدم بالنتيجة ويفوز بالمباراة، ليتأهل المنتخبان إلى الدوري الرئيسي الذي ينطلق بعد غد السبت.



وفي اللقاء الآخر من المجموعة ذاتها حقق منتخب أستراليا المركز الثالث بفوزه على منتخب الهند "27-26".



نتائج اليوم

وفي بقية مواجهات اليوم الثاني تأهل منتخب كوريا كمتصدر عن المجموعة الأولى بفوزه على منتخب الكويت "27-26" في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، فيما حل منتخب الأردن في المركز الثالث بفوزه على منتخب سنغافورة "40-19" في اللقاء الآخر الذي أقيم في الدمام.



وفي المجموعة الثالثة تأهل منتخب قطر كمتصدر بفوزه على منتخب الإمارات بنتيجة "22-17" في اللقاء الذي أقيم في القطيف، فيما تأهل منتخب العراق كوصيف بتجاوزه منتخب عمان بنتيجة "31-29" في اللقاء الذي جمعهما في الدمام.



وحقق المنتخب البحريني العلامة الكاملة متصدرًا عن المجموعة الرابعة بتغلبه على منتخب هونغ كونغ بنتيجة "46-20" في اللقاء الذي أقيم في القطيف، فيما تأهل منتخب أوزبكستان كوصيف بفوزه على منتخب فيتنام بنتيجة "30-23".



وأسفرت نتائج الدور التمهيدي عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى من الدور الرئيسي إلى جانب كوريا وقطر وأوزبكستان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الكويت وإيران والبحرين والعراق.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 09:37 PM

قبضة الأخضر تتأهل إلى الدور الرئيسي.. رغم الخسارة من إيران في ختام الدور التمهيدي من البطولة الآسيوية 20





A A A





0 مشاركة

تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد إلى الدور الرئيسي من البطولة الآسيوية للمنتخبات لكرة اليد، رغم خسارته من أمام إيران "20-24" في ختام منافسات الدوري التمهيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ليحل في المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما حل إيران أولًا.



وكان الأخضر السعودي قد أنهى الشوط الأول بفارق 4 أهداف "13-9"، وفي الشوط الثاني استغل المنتخب الإيراني فرصة تراجع مستوى الأخضر ليقلص الفارق ويتقدم بالنتيجة ويفوز بالمباراة، ليتأهل المنتخبان إلى الدوري الرئيسي الذي ينطلق بعد غد السبت.



وفي اللقاء الآخر من المجموعة ذاتها حقق منتخب أستراليا المركز الثالث بفوزه على منتخب الهند "27-26".



نتائج اليوم

وفي بقية مواجهات اليوم الثاني تأهل منتخب كوريا كمتصدر عن المجموعة الأولى بفوزه على منتخب الكويت "27-26" في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، فيما حل منتخب الأردن في المركز الثالث بفوزه على منتخب سنغافورة "40-19" في اللقاء الآخر الذي أقيم في الدمام.



وفي المجموعة الثالثة تأهل منتخب قطر كمتصدر بفوزه على منتخب الإمارات بنتيجة "22-17" في اللقاء الذي أقيم في القطيف، فيما تأهل منتخب العراق كوصيف بتجاوزه منتخب عمان بنتيجة "31-29" في اللقاء الذي جمعهما في الدمام.



وحقق المنتخب البحريني العلامة الكاملة متصدرًا عن المجموعة الرابعة بتغلبه على منتخب هونغ كونغ بنتيجة "46-20" في اللقاء الذي أقيم في القطيف، فيما تأهل منتخب أوزبكستان كوصيف بفوزه على منتخب فيتنام بنتيجة "30-23".



وأسفرت نتائج الدور التمهيدي عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى من الدور الرئيسي إلى جانب كوريا وقطر وأوزبكستان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الكويت وإيران والبحرين والعراق.