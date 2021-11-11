بمقر "اليونسكو".. "آل الشيخ" يلتقي مدير التعليم بـ"OECD" ووزير التربية التونسي

ناقش استعداد السعودية للاختبارات الدولية وجهود الوزارة لتطوير المناهج التعليمية

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في باريس الليلة الماضية، مدير قطاع التعليم بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ضمن مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة استعداد المملكة للاختبارات الدولية، والجهود التي تبذلها وزارة التعليم للإسهام في رفع مؤشرات المملكة من خلال تلك الاختبارات، كما جرى استعراض خطة وزارة التعليم في تطوير المناهج والمسارات التعليمية، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين المنظمة ووزارة التعليم.

والتقى وزير التعليم نظيره وزير التربية التونسي الدكتور فتحي السلاوتي، وجرى خلاله استعراض تجارب البلدين في مجال التعليم في أثناء جائحة كورونا، وبحث مجالات تعزيز التعاون بين الجامعات في البلدين، إضافة إلى رغبة الجانب التونسي الاستفادة من تجربة المملكة في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وحضر اللقاء، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، ومدير عام مركز الجودة والتميّز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي.

