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"المعلمي" يجتمع مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية

المملكة في مقدمة الدول الإسلامية أمميًّا دعمًا للقضية الفلسطينية

اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير فولكان بوزكير؛ إذ تقود المملكة تحركًا إسلاميًّا بشأن فلسطين.

وتهدف اجتماعات المجموعة الإسلامية مع رئيس الجمعية العامة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية، ولاسيما الأخيرة؛ ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية كانت -ولا تزال- من أولى الدول المساندة للقضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السعودية المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة فلسطين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يجتمع مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية
سبق

اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير فولكان بوزكير؛ إذ تقود المملكة تحركًا إسلاميًّا بشأن فلسطين.

وتهدف اجتماعات المجموعة الإسلامية مع رئيس الجمعية العامة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية، ولاسيما الأخيرة؛ ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية كانت -ولا تزال- من أولى الدول المساندة للقضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
01:55 AM

"المعلمي" يجتمع مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية

المملكة في مقدمة الدول الإسلامية أمميًّا دعمًا للقضية الفلسطينية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
7
3,456

اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير فولكان بوزكير؛ إذ تقود المملكة تحركًا إسلاميًّا بشأن فلسطين.

وتهدف اجتماعات المجموعة الإسلامية مع رئيس الجمعية العامة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية، ولاسيما الأخيرة؛ ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية كانت -ولا تزال- من أولى الدول المساندة للقضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي.

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