تحضيرًا لخوض بقية المباريات .. الفيصلي يلتقي الرائد في المجمعة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مواجهة ودية، السبت المقبل، أمام نظيره الرائد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لبقية منافسات الموسم الرياضي.

وقد استأنف الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي بقيادة دانييل راموس والجهاز الفني المساعد بعد الإجازة التي منحت للاعبين.



وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب تمارين بدنية متعددة تحت إشراف مدرب اللياقة جواو موريرا.