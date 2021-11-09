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تحضيرًا لخوض بقية المباريات .. الفيصلي يلتقي الرائد في المجمعة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مواجهة ودية، السبت المقبل، أمام نظيره الرائد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لبقية منافسات الموسم الرياضي.

وقد استأنف الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي بقيادة دانييل راموس والجهاز الفني المساعد بعد الإجازة التي منحت للاعبين.


وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب تمارين بدنية متعددة تحت إشراف مدرب اللياقة جواو موريرا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيرًا لخوض بقية المباريات .. الفيصلي يلتقي الرائد في المجمعة
سبق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مواجهة ودية، السبت المقبل، أمام نظيره الرائد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لبقية منافسات الموسم الرياضي.

وقد استأنف الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي بقيادة دانييل راموس والجهاز الفني المساعد بعد الإجازة التي منحت للاعبين.


وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب تمارين بدنية متعددة تحت إشراف مدرب اللياقة جواو موريرا.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
10:06 PM

تحضيرًا لخوض بقية المباريات .. الفيصلي يلتقي الرائد في المجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مواجهة ودية، السبت المقبل، أمام نظيره الرائد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لبقية منافسات الموسم الرياضي.

وقد استأنف الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي بقيادة دانييل راموس والجهاز الفني المساعد بعد الإجازة التي منحت للاعبين.


وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب تمارين بدنية متعددة تحت إشراف مدرب اللياقة جواو موريرا.

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