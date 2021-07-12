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مستشفى عفيف للأهالي: سجلنا ارتفاعاً في منحنى إصابات كورونا.. التزموا بالاحترازات

أعلن وصول عدد الجرعات المعطاة من لقاح كوفيد-19 من خلال المركز لـ 30 ألفًا

حذر مستشفى عفيف العام الأهالي، من تسجيله ارتفاعاً ملحوظاً في منحنى الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة، وذلك بسبب عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية، داعياً الجميع للالتزام والمسارعة بالتسجيل في تطبيق صحتي وأخذ اللقاح.

وفي سياق متصل؛ أعلن المستشفى أيضاً وصول عدد المستفيدين الذين حصلوا على لقاح كوفيد-19 من مركز لقاحات كورونا بعفيف لـ 30 ألف شخص طيلة الفترة الماضية.

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مستشفى عفيف للأهالي: سجلنا ارتفاعاً في منحنى إصابات كورونا.. التزموا بالاحترازات
سبق

حذر مستشفى عفيف العام الأهالي، من تسجيله ارتفاعاً ملحوظاً في منحنى الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة، وذلك بسبب عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية، داعياً الجميع للالتزام والمسارعة بالتسجيل في تطبيق صحتي وأخذ اللقاح.

وفي سياق متصل؛ أعلن المستشفى أيضاً وصول عدد المستفيدين الذين حصلوا على لقاح كوفيد-19 من مركز لقاحات كورونا بعفيف لـ 30 ألف شخص طيلة الفترة الماضية.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
10:31 PM

مستشفى عفيف للأهالي: سجلنا ارتفاعاً في منحنى إصابات كورونا.. التزموا بالاحترازات

أعلن وصول عدد الجرعات المعطاة من لقاح كوفيد-19 من خلال المركز لـ 30 ألفًا

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
3
1,148

حذر مستشفى عفيف العام الأهالي، من تسجيله ارتفاعاً ملحوظاً في منحنى الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة، وذلك بسبب عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية، داعياً الجميع للالتزام والمسارعة بالتسجيل في تطبيق صحتي وأخذ اللقاح.

وفي سياق متصل؛ أعلن المستشفى أيضاً وصول عدد المستفيدين الذين حصلوا على لقاح كوفيد-19 من مركز لقاحات كورونا بعفيف لـ 30 ألف شخص طيلة الفترة الماضية.

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