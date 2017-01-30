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الجيش اليمني يقتل 7 مسلحين حوثيين حاولوا التسلل شمال صعدة

في ميسرة "التلال السود" في مديرية باقم بالمحافظة

قُتل ما لا يقل عن سبعة مسلحين حوثيين بنيران الجيش اليمني خلال تصديه لعملية تسلل لعناصر من الميليشيا الإرهابية في شمال صعدة.

وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني، العقيد هلال العباسي: "إن قوة من اللواء تصدت لمحاولة تسلل فاشلة، قامت بها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع الجيش في ميسرة (التلال السود) في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأسفر هذا التصدي عن مقتل سبعة من العناصر الحوثية".

وأضاف العقيد العباسي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن قوات الجيش شنت عقب ذلك قصفًا مدفعيًّا على آليات قتالية تابعة للميليشيات، حاولت اقتحام مواقع يسيطر عليها في الجبهة ذاتها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقتل 7 مسلحين حوثيين حاولوا التسلل شمال صعدة
سبق

قُتل ما لا يقل عن سبعة مسلحين حوثيين بنيران الجيش اليمني خلال تصديه لعملية تسلل لعناصر من الميليشيا الإرهابية في شمال صعدة.

وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني، العقيد هلال العباسي: "إن قوة من اللواء تصدت لمحاولة تسلل فاشلة، قامت بها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع الجيش في ميسرة (التلال السود) في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأسفر هذا التصدي عن مقتل سبعة من العناصر الحوثية".

وأضاف العقيد العباسي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن قوات الجيش شنت عقب ذلك قصفًا مدفعيًّا على آليات قتالية تابعة للميليشيات، حاولت اقتحام مواقع يسيطر عليها في الجبهة ذاتها.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
12:38 AM

الجيش اليمني يقتل 7 مسلحين حوثيين حاولوا التسلل شمال صعدة

في ميسرة "التلال السود" في مديرية باقم بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قُتل ما لا يقل عن سبعة مسلحين حوثيين بنيران الجيش اليمني خلال تصديه لعملية تسلل لعناصر من الميليشيا الإرهابية في شمال صعدة.

وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني، العقيد هلال العباسي: "إن قوة من اللواء تصدت لمحاولة تسلل فاشلة، قامت بها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع الجيش في ميسرة (التلال السود) في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأسفر هذا التصدي عن مقتل سبعة من العناصر الحوثية".

وأضاف العقيد العباسي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن قوات الجيش شنت عقب ذلك قصفًا مدفعيًّا على آليات قتالية تابعة للميليشيات، حاولت اقتحام مواقع يسيطر عليها في الجبهة ذاتها.

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