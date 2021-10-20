منعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم الأحد، الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء لتنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الارتباط في مناطق التماسّ.
وقالت المقاومة اليمنية: إن الجنرال الهندي "أبهيجيت جوها" رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غرب اليمن، والفريق الأممي، عادوا إلى ظهر السفينة بعد منع المليشيا الحوثية تحركهم لنقطة الالتقاء.
ومن جهته، خاطب المتحدث باسم المقاومة اليمنية العقيد "صادق دويد" الأممَ المتحدة قائلًا: إن ما حصل اليوم من قِبَل المليشيات الحوثية من تَواجد مسلحيها أمام السفينة الأممية ومنع الفريق من الحضور في نقطة الالتقاء المحددة -كما هو متفق عليه- يؤكد سلوكهم المغاير للسلام ونواياهم الشيطانية المستمرة في نقض الاتفاقات.
"الحوثيون" يمنعون "الفريق الأممي" من التحرك لتنفيذ "اتفاق الحديدة"
محمد المواسيسبق2019-10-20
منعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم الأحد، الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء لتنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الارتباط في مناطق التماسّ.
وقالت المقاومة اليمنية: إن الجنرال الهندي "أبهيجيت جوها" رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غرب اليمن، والفريق الأممي، عادوا إلى ظهر السفينة بعد منع المليشيا الحوثية تحركهم لنقطة الالتقاء.
ومن جهته، خاطب المتحدث باسم المقاومة اليمنية العقيد "صادق دويد" الأممَ المتحدة قائلًا: إن ما حصل اليوم من قِبَل المليشيات الحوثية من تَواجد مسلحيها أمام السفينة الأممية ومنع الفريق من الحضور في نقطة الالتقاء المحددة -كما هو متفق عليه- يؤكد سلوكهم المغاير للسلام ونواياهم الشيطانية المستمرة في نقض الاتفاقات.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:50 PM
"الحوثيون" يمنعون "الفريق الأممي" من التحرك لتنفيذ "اتفاق الحديدة"
منعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم الأحد، الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء لتنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الارتباط في مناطق التماسّ.
وقالت المقاومة اليمنية: إن الجنرال الهندي "أبهيجيت جوها" رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غرب اليمن، والفريق الأممي، عادوا إلى ظهر السفينة بعد منع المليشيا الحوثية تحركهم لنقطة الالتقاء.
ومن جهته، خاطب المتحدث باسم المقاومة اليمنية العقيد "صادق دويد" الأممَ المتحدة قائلًا: إن ما حصل اليوم من قِبَل المليشيات الحوثية من تَواجد مسلحيها أمام السفينة الأممية ومنع الفريق من الحضور في نقطة الالتقاء المحددة -كما هو متفق عليه- يؤكد سلوكهم المغاير للسلام ونواياهم الشيطانية المستمرة في نقض الاتفاقات.