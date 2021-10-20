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"الحوثيون" يمنعون "الفريق الأممي" من التحرك لتنفيذ "اتفاق الحديدة"

"دويد": واقعةٌ تكشف نواياهم الشيطانية وسلوكهم المغاير للسلام

منعت مليشيا ‫الحوثي المدعومة من إيران اليوم الأحد، الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء لتنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الارتباط في مناطق التماسّ.

وقالت المقاومة اليمنية: إن الجنرال الهندي "أبهيجيت جوها" رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غرب اليمن، والفريق الأممي، عادوا إلى ظهر السفينة بعد منع المليشيا ‫الحوثية تحركهم لنقطة الالتقاء.

ومن جهته، خاطب المتحدث باسم المقاومة اليمنية العقيد "صادق دويد" الأممَ المتحدة قائلًا: إن ما حصل اليوم من قِبَل ‫المليشيات الحوثية من تَواجد مسلحيها أمام السفينة الأممية ومنع الفريق من الحضور في نقطة الالتقاء المحددة -كما هو متفق عليه- يؤكد سلوكهم المغاير للسلام ونواياهم الشيطانية المستمرة في نقض الاتفاقات.

الحوثيون الفريق الأممي الحديدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الحوثيون" يمنعون "الفريق الأممي" من التحرك لتنفيذ "اتفاق الحديدة"
سبق

منعت مليشيا ‫الحوثي المدعومة من إيران اليوم الأحد، الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء لتنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الارتباط في مناطق التماسّ.

وقالت المقاومة اليمنية: إن الجنرال الهندي "أبهيجيت جوها" رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غرب اليمن، والفريق الأممي، عادوا إلى ظهر السفينة بعد منع المليشيا ‫الحوثية تحركهم لنقطة الالتقاء.

ومن جهته، خاطب المتحدث باسم المقاومة اليمنية العقيد "صادق دويد" الأممَ المتحدة قائلًا: إن ما حصل اليوم من قِبَل ‫المليشيات الحوثية من تَواجد مسلحيها أمام السفينة الأممية ومنع الفريق من الحضور في نقطة الالتقاء المحددة -كما هو متفق عليه- يؤكد سلوكهم المغاير للسلام ونواياهم الشيطانية المستمرة في نقض الاتفاقات.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:50 PM

"الحوثيون" يمنعون "الفريق الأممي" من التحرك لتنفيذ "اتفاق الحديدة"

"دويد": واقعةٌ تكشف نواياهم الشيطانية وسلوكهم المغاير للسلام

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محمد المواسي - الرياض
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منعت مليشيا ‫الحوثي المدعومة من إيران اليوم الأحد، الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء لتنفيذ الاتفاق المجدول لنشر ضباط الارتباط في مناطق التماسّ.

وقالت المقاومة اليمنية: إن الجنرال الهندي "أبهيجيت جوها" رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غرب اليمن، والفريق الأممي، عادوا إلى ظهر السفينة بعد منع المليشيا ‫الحوثية تحركهم لنقطة الالتقاء.

ومن جهته، خاطب المتحدث باسم المقاومة اليمنية العقيد "صادق دويد" الأممَ المتحدة قائلًا: إن ما حصل اليوم من قِبَل ‫المليشيات الحوثية من تَواجد مسلحيها أمام السفينة الأممية ومنع الفريق من الحضور في نقطة الالتقاء المحددة -كما هو متفق عليه- يؤكد سلوكهم المغاير للسلام ونواياهم الشيطانية المستمرة في نقض الاتفاقات.

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