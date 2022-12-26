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في الجولة 14 من الدوري.. "الهلال" يواصل نتائجه السلبية ويسقط أمام "الفتح"

واصل الهلال نتائجه السلبية عقب هزيمته أمام الفتح في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت.

نجح الفتح في التغلب على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

الهدف الأول في المباراة سجله اللاعب أندريه كاريلو في الدقيقة 12 من عمر المباراة قبل أن يتعادل مراد باتنا للفتح في الدقيقة 15 .

في الشوط الثاني سجل سفيان بن دبكة للفتح في الدقيقة 70 قبل أن يتعادل الهلال عن طريق محترفه قوميز في الدقيقة 75 قبل أن يسجل مراد باتنا مجدداً الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 87 .

بتلك النتيجة يتوقف الهلال رصيده للنقطة 21 كما رفع الفتح هو الآخر رصيده للنقطة رقم 16 .

الهلال الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة 14 من الدوري.. "الهلال" يواصل نتائجه السلبية ويسقط أمام "الفتح"
سبق

واصل الهلال نتائجه السلبية عقب هزيمته أمام الفتح في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت.

نجح الفتح في التغلب على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

الهدف الأول في المباراة سجله اللاعب أندريه كاريلو في الدقيقة 12 من عمر المباراة قبل أن يتعادل مراد باتنا للفتح في الدقيقة 15 .

في الشوط الثاني سجل سفيان بن دبكة للفتح في الدقيقة 70 قبل أن يتعادل الهلال عن طريق محترفه قوميز في الدقيقة 75 قبل أن يسجل مراد باتنا مجدداً الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 87 .

بتلك النتيجة يتوقف الهلال رصيده للنقطة 21 كما رفع الفتح هو الآخر رصيده للنقطة رقم 16 .

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
08:14 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:39 AM

في الجولة 14 من الدوري.. "الهلال" يواصل نتائجه السلبية ويسقط أمام "الفتح"

A A A
محمد السيّد - الرياض
25
3,835

واصل الهلال نتائجه السلبية عقب هزيمته أمام الفتح في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت.

نجح الفتح في التغلب على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

الهدف الأول في المباراة سجله اللاعب أندريه كاريلو في الدقيقة 12 من عمر المباراة قبل أن يتعادل مراد باتنا للفتح في الدقيقة 15 .

في الشوط الثاني سجل سفيان بن دبكة للفتح في الدقيقة 70 قبل أن يتعادل الهلال عن طريق محترفه قوميز في الدقيقة 75 قبل أن يسجل مراد باتنا مجدداً الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 87 .

بتلك النتيجة يتوقف الهلال رصيده للنقطة 21 كما رفع الفتح هو الآخر رصيده للنقطة رقم 16 .

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