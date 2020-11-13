سوق الأسهم الأمريكية يغلق على تراجع حاد

بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تراجعًا حادًا عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مع تزايد أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 358.48 نقطة بما يعادل 1.22 بالمائة إلى 29039.15 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 38.94 نقطة أو 1.09 بالمائة ليسجل 3533.72 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 84.98 نقطة أو 0.72 بالمائة إلى 11701.45 نقطة.