النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير حائل: رياضة السيارات في المملكة تلقى دعمًا كبيرًا من خادم الحرمين وولي العهد

أكد أن السعودية تَسعد باستضافة أبطال الراليات من مختلف دول العالم

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن عودة رالي حائل الدولي لبطولة كأس العالم للراليات؛ سيُسهم بدعم شباب الوطن الذين ينظمون هذا الرالي الدولي ويواصلون من خلال لجانه التنظيمية نجاح المملكة في استضافة المناسبات الدولية.

ونوّه أمير حائل بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة السيارات، ومنها رالي حائل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وبمتابعة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجهود رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

وأضاف: "عودة رالي حائل الدولي لروزنامة البطولات العالمية؛ دليل على أهمية الرالي وتميزه محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا".

ورحّب أمير منطقة حائل بكافة ضيوف المنطقة المشاركين في "رالي حائل تويوتا الدولي 2020"؛ مؤكدًا أن المملكة تسعد باستضافة أبطال الراليات من مختلف دول العالم، وسط اهتمام وسائل الإعلام العالمية؛ متمنيًا أن يقضي الجميع أوقاتًا سعيدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أمير حائل: رياضة السيارات في المملكة تلقى دعمًا كبيرًا من خادم الحرمين وولي العهد
سبق

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن عودة رالي حائل الدولي لبطولة كأس العالم للراليات؛ سيُسهم بدعم شباب الوطن الذين ينظمون هذا الرالي الدولي ويواصلون من خلال لجانه التنظيمية نجاح المملكة في استضافة المناسبات الدولية.

ونوّه أمير حائل بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة السيارات، ومنها رالي حائل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وبمتابعة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجهود رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

وأضاف: "عودة رالي حائل الدولي لروزنامة البطولات العالمية؛ دليل على أهمية الرالي وتميزه محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا".

ورحّب أمير منطقة حائل بكافة ضيوف المنطقة المشاركين في "رالي حائل تويوتا الدولي 2020"؛ مؤكدًا أن المملكة تسعد باستضافة أبطال الراليات من مختلف دول العالم، وسط اهتمام وسائل الإعلام العالمية؛ متمنيًا أن يقضي الجميع أوقاتًا سعيدة.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
07:06 PM

أمير حائل: رياضة السيارات في المملكة تلقى دعمًا كبيرًا من خادم الحرمين وولي العهد

أكد أن السعودية تَسعد باستضافة أبطال الراليات من مختلف دول العالم

A A A
خالد السليمي - حائل
0
307

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن عودة رالي حائل الدولي لبطولة كأس العالم للراليات؛ سيُسهم بدعم شباب الوطن الذين ينظمون هذا الرالي الدولي ويواصلون من خلال لجانه التنظيمية نجاح المملكة في استضافة المناسبات الدولية.

ونوّه أمير حائل بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة السيارات، ومنها رالي حائل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وبمتابعة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجهود رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

وأضاف: "عودة رالي حائل الدولي لروزنامة البطولات العالمية؛ دليل على أهمية الرالي وتميزه محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا".

ورحّب أمير منطقة حائل بكافة ضيوف المنطقة المشاركين في "رالي حائل تويوتا الدولي 2020"؛ مؤكدًا أن المملكة تسعد باستضافة أبطال الراليات من مختلف دول العالم، وسط اهتمام وسائل الإعلام العالمية؛ متمنيًا أن يقضي الجميع أوقاتًا سعيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,322
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,382
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,132
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,772

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة