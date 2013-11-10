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البرق يضيء ليالي عفراء شمال بلقرن

وسط ما تشهده المحافظة من أمطار

أضاء البرق ليالي مدينة عفراء شمال محافظة بلقرن مساء اليوم الأحد، وذلك في وسط ما تشهده المحافظة من أمطار متوسطة، بدأت بالهطول عصر اليوم.

ورصدت عدسة "سبق" البرق في سماء عفراء وهو يزيد إضاءتها في مشاهد جميلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرق يضيء ليالي عفراء شمال بلقرن
سبق

أضاء البرق ليالي مدينة عفراء شمال محافظة بلقرن مساء اليوم الأحد، وذلك في وسط ما تشهده المحافظة من أمطار متوسطة، بدأت بالهطول عصر اليوم.

ورصدت عدسة "سبق" البرق في سماء عفراء وهو يزيد إضاءتها في مشاهد جميلة.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
11:08 PM

البرق يضيء ليالي عفراء شمال بلقرن

وسط ما تشهده المحافظة من أمطار

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سويد الحارثي - بلقرن
0
652

أضاء البرق ليالي مدينة عفراء شمال محافظة بلقرن مساء اليوم الأحد، وذلك في وسط ما تشهده المحافظة من أمطار متوسطة، بدأت بالهطول عصر اليوم.

ورصدت عدسة "سبق" البرق في سماء عفراء وهو يزيد إضاءتها في مشاهد جميلة.

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