البرق يضيء ليالي عفراء شمال بلقرن

وسط ما تشهده المحافظة من أمطار

أضاء البرق ليالي مدينة عفراء شمال محافظة بلقرن مساء اليوم الأحد، وذلك في وسط ما تشهده المحافظة من أمطار متوسطة، بدأت بالهطول عصر اليوم.

ورصدت عدسة "سبق" البرق في سماء عفراء وهو يزيد إضاءتها في مشاهد جميلة.