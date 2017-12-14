"العواد" يستعرض جهود السعودية في مجال حقوق الإنسان مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي

أكد رفض المملكة القاطع لتسييس هذا المجال أو ممارسة الانتقائية التي تقوض التعاون بين الدول

استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في لقائه اليوم بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في حقوق الإنسان إيمون جيلمور في العاصمة البلجيكية بروكسل، جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان وتمكين المرأة.

ولفت "العواد " إلى الإصلاحات التي تشهدها المملكة في هذا المجال وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لإصلاح جميع مرافق الدولة وفي مقدمتها حقوق الإنسان حيث تم إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، حظيت المرأة بـ 22 قراراً منها من أجل تمكينها، مشيراً إلى أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وأكد الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة حققت نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان، وتعمل بشكل مستمر على تحقيق التنمية المستدامة، وسيادة القانون، والعدل والمساواة.

كما أكد على رفض المملكة القاطع لتسييس حقوق الإنسان أو ممارسة الانتقائية كون ذلك يقوض التعاون بين الدول والمنظمات بشأنها.

من جانبه، أشاد معالي الممثل الخاص بالتطورات الإيجابية والإصلاحات في المملكة ولا سيما في مجاليّ حقوق الانسان وتمكين المرأة، متطلعاً إلى زيارة المملكة، واستمرارية تبادل الخبرات والمعرفة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.