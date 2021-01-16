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"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 159 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 159 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 16 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364753 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 159 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356541‏ حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6318 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1894 والحالات الحرجة 321 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 159 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 16 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364753 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 159 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356541‏ حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6318 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1894 والحالات الحرجة 321 حالة.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
03:37 PM
اخر تعديل
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
04:00 PM

"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 159 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
4,032

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 16 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364753 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 159 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356541‏ حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6318 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1894 والحالات الحرجة 321 حالة.

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