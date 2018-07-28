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جامعة أم القرى لطلابها: الدراسة حضوريًّا.. وغير المحصنين لن يدخلوا القاعات

المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم التحصين

أعلنت جامعة أم القرى أن الدراسة للعام الجامعي المقبل 1443هـ ستكون حضوريًّا لكافة المراحل التعليمية في مقارّ وفروع الجامعة، مع مراعاة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية المبلغة من وزارة الصحة أثناء التواجد في الحرم الجامعي.

يأتي ذلك بناء على البيان الصادر عن وزارة التعليم بتاريخ 13/ 10/ 1442هـ، استنادًا للأمر السامي القاضي بعودة الدراسة حضوريًّا في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وأهابت الجامعة بزائريها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقارّ الجامعة للتأكد من حالة التحصين.

وأكدت على طلبتها ضرورة التحصين "محصن متعافٍ، محصن جرعة أولى، محصن جرعتين"، وفي حال عدم التحصين لن يتمكّن الطالب من دخول القاعات الدراسية وحضور المحاضرات.

ونوّهت على طلبتها غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدء الدراسة؛ للتمكن من حضور المحاضرات في مقار الجامعة، علمًا بأن المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم تحصين الطالب.

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جامعة أم القرى لطلابها: الدراسة حضوريًّا.. وغير المحصنين لن يدخلوا القاعات
سبق

أعلنت جامعة أم القرى أن الدراسة للعام الجامعي المقبل 1443هـ ستكون حضوريًّا لكافة المراحل التعليمية في مقارّ وفروع الجامعة، مع مراعاة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية المبلغة من وزارة الصحة أثناء التواجد في الحرم الجامعي.

يأتي ذلك بناء على البيان الصادر عن وزارة التعليم بتاريخ 13/ 10/ 1442هـ، استنادًا للأمر السامي القاضي بعودة الدراسة حضوريًّا في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وأهابت الجامعة بزائريها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقارّ الجامعة للتأكد من حالة التحصين.

وأكدت على طلبتها ضرورة التحصين "محصن متعافٍ، محصن جرعة أولى، محصن جرعتين"، وفي حال عدم التحصين لن يتمكّن الطالب من دخول القاعات الدراسية وحضور المحاضرات.

ونوّهت على طلبتها غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدء الدراسة؛ للتمكن من حضور المحاضرات في مقار الجامعة، علمًا بأن المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم تحصين الطالب.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
05:01 PM

جامعة أم القرى لطلابها: الدراسة حضوريًّا.. وغير المحصنين لن يدخلوا القاعات

المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم التحصين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,737

أعلنت جامعة أم القرى أن الدراسة للعام الجامعي المقبل 1443هـ ستكون حضوريًّا لكافة المراحل التعليمية في مقارّ وفروع الجامعة، مع مراعاة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية المبلغة من وزارة الصحة أثناء التواجد في الحرم الجامعي.

يأتي ذلك بناء على البيان الصادر عن وزارة التعليم بتاريخ 13/ 10/ 1442هـ، استنادًا للأمر السامي القاضي بعودة الدراسة حضوريًّا في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وأهابت الجامعة بزائريها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقارّ الجامعة للتأكد من حالة التحصين.

وأكدت على طلبتها ضرورة التحصين "محصن متعافٍ، محصن جرعة أولى، محصن جرعتين"، وفي حال عدم التحصين لن يتمكّن الطالب من دخول القاعات الدراسية وحضور المحاضرات.

ونوّهت على طلبتها غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدء الدراسة؛ للتمكن من حضور المحاضرات في مقار الجامعة، علمًا بأن المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم تحصين الطالب.

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