شاهد من القصيم.. جهد أمني يتواصل خلال منع التجول والالتزام شعار الأهالى

فيما تتوفر المستلزمات الغذائية والطبية والتموينية و"خدمات التوصيل" للمنازل

على مدار الساعة تواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة القصيم مهامّها الروتينية، إلى جانب تطبيق أمر منع التجول ميدانيًّا خلال الساعات المحددة، يعضدهم وعي مجتمعي بأهمية البقاء في المنازل؛ حرصاً على السلامة العامة والتكاتف من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وخلال ساعات منع التجول يعكس خلو الطرقات والميادين في المنطقة من المارة والمركبات، امتثال الجميع لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضي بمنع التجول؛ حرصاً منه ـ أيده الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتأكيد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الفيروس.



ووثقت "واس" بعدساتها الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين، وفي عددٍ من النقاط الأمنية؛ لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الهادف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع، كما قابل ذلك تكاتف المواطنين وتعاونهم، إضافة إلى توفر جميع المستلزمات الغذائية والطبية والتموينية التي يحتاجها المواطن والمقيم في الأسواق، وتوفر خدمات التوصيل للمنازل.