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"العمري" يُدشن المعرض التعريفي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" في مكة

لنشر ثقافة التعامل بلغة كتاب الله أثناء الأعمال الوظيفية

دشن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، في ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي، معرضه التعريفي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

ويتضمن المعرض وسائل تعريفية تبرز أهمية اللغة العربية ودورها في إبراز الهوية العربية بين فئات المجتمع، وأهمية التخاطب باللغة العربية في بيئة العمل وتقويم الخطابات الرسمية، ورفع مستوى المحادثة والحوار بين أفراد المجتمع بانتقاء واستخدام المفردات والمصطلحات المناسبة.

ويهدف إلى تحفيز العاملين للمشاركة الفاعلة في مبادرات الملتقى، ونشر ثقافة التعامل بلغة القرآن أثناء ممارستهم لأعمالهم الوظيفية بما يحقق الأهداف المنشودة.

من جانبه، قال المدير العام، الشيخ فؤاد العمري، إن المعرض التعريفي سيقام في جميع هيئات الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة، ليطلع جميع منسوبي هيئة الأمر بالمعروف ميدانيين وإداريين على مبادرات الهيئة في مشروع "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، والتفاعل معها وتنفيذ فعالياتها.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أطلق هذا المشروع مع بداية هذا العام.

وتقدم فرع الرئاسة العامة بمبادرتين الأولى بعنوان: "بلغتي أخاطب"، تحت شعار "بلسان عربي مبين"، والأخرى بعنوان "بمنطقي ارتقي"، تحت شعار "إليه يصعد الكلم الطيب".

وتحظى هذه المشاركة بدعم ومتابعة الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة كيف نكون قدوة بلغة القرآن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمري" يُدشن المعرض التعريفي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" في مكة
سبق

دشن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، في ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي، معرضه التعريفي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

ويتضمن المعرض وسائل تعريفية تبرز أهمية اللغة العربية ودورها في إبراز الهوية العربية بين فئات المجتمع، وأهمية التخاطب باللغة العربية في بيئة العمل وتقويم الخطابات الرسمية، ورفع مستوى المحادثة والحوار بين أفراد المجتمع بانتقاء واستخدام المفردات والمصطلحات المناسبة.

ويهدف إلى تحفيز العاملين للمشاركة الفاعلة في مبادرات الملتقى، ونشر ثقافة التعامل بلغة القرآن أثناء ممارستهم لأعمالهم الوظيفية بما يحقق الأهداف المنشودة.

من جانبه، قال المدير العام، الشيخ فؤاد العمري، إن المعرض التعريفي سيقام في جميع هيئات الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة، ليطلع جميع منسوبي هيئة الأمر بالمعروف ميدانيين وإداريين على مبادرات الهيئة في مشروع "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، والتفاعل معها وتنفيذ فعالياتها.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أطلق هذا المشروع مع بداية هذا العام.

وتقدم فرع الرئاسة العامة بمبادرتين الأولى بعنوان: "بلغتي أخاطب"، تحت شعار "بلسان عربي مبين"، والأخرى بعنوان "بمنطقي ارتقي"، تحت شعار "إليه يصعد الكلم الطيب".

وتحظى هذه المشاركة بدعم ومتابعة الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
07:48 PM

"العمري" يُدشن المعرض التعريفي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" في مكة

لنشر ثقافة التعامل بلغة كتاب الله أثناء الأعمال الوظيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، في ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي، معرضه التعريفي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

ويتضمن المعرض وسائل تعريفية تبرز أهمية اللغة العربية ودورها في إبراز الهوية العربية بين فئات المجتمع، وأهمية التخاطب باللغة العربية في بيئة العمل وتقويم الخطابات الرسمية، ورفع مستوى المحادثة والحوار بين أفراد المجتمع بانتقاء واستخدام المفردات والمصطلحات المناسبة.

ويهدف إلى تحفيز العاملين للمشاركة الفاعلة في مبادرات الملتقى، ونشر ثقافة التعامل بلغة القرآن أثناء ممارستهم لأعمالهم الوظيفية بما يحقق الأهداف المنشودة.

من جانبه، قال المدير العام، الشيخ فؤاد العمري، إن المعرض التعريفي سيقام في جميع هيئات الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة، ليطلع جميع منسوبي هيئة الأمر بالمعروف ميدانيين وإداريين على مبادرات الهيئة في مشروع "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، والتفاعل معها وتنفيذ فعالياتها.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أطلق هذا المشروع مع بداية هذا العام.

وتقدم فرع الرئاسة العامة بمبادرتين الأولى بعنوان: "بلغتي أخاطب"، تحت شعار "بلسان عربي مبين"، والأخرى بعنوان "بمنطقي ارتقي"، تحت شعار "إليه يصعد الكلم الطيب".

وتحظى هذه المشاركة بدعم ومتابعة الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

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