النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البلوي: تسجيل واحة الأحساء في اليونسكو إنجاز تراثي عالمي جديد للمملكة

هنأ خادم الحرمين ..قال : تزخرالسعودية  بمواقع تراثيه كثيرة ومتعددة جداً

أكد السفير والمندوب السعودي الدائم في منظمة اليونسكو الدكتور ابراهيم البلوي، أن تسجيل لجنة التراث العالمي لموقع "واحة الأحساء" الذي يعد خامس موقع سعودي يتم تسجيله على القائمة، ينبثق من قوة ومكانة المملكة العربية السعودية، التي تزخر في مواقع أثرية وتاريخية، تمتد إلى مئات آلاف السنين، ومن قيادتها الرشيدة.

وأهدى البلوي بُعيد الموافقة على تسجيل موقع "واحة الأحساء" في اجتماع لجنة التراث العالمي في العاصمة البحرينية المنامة، هذا الحدث إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله -، وإلى القيادة السعودية، وإلى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الذي يعتبر وراء هذا الانجاز بهذه الصورة، وإلى شعب المملكة العربية السعودية، وإلى أهالي محافظة الأحساء.

وقال "نستمد خططنا من خلال توجهات الدولة التي تضع لنا مسار عمل واضح وصريح، نسير عليه لنرتقي ببلادنا العزيزة إلى مصاف الدول الكبرى".

ووجه رسالة شكر للدول العربية، وقال "لم نتفاجأ بموقف الدول العربية التي ساندتنا، مملكة البحرين ودولة الكويت وتونس أيدت هذا القرار بدون اعتراضات فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذا الموقف الغير مستغرب، وموقف تلك الدول يدل على أن الموقع ذو قيمة عالمية يضاف إلى الثقافة الإنسانية وذاكرة الإنسان".

ولم يخف السفير البلوي أهمية واحة الأحساء التاريخية والثقافية، فيلمس الجميع من خلالها الحضارات العريقة التي مرت وعاشت على هذه الواحة، والتي جسدت أجمل وأفضل حركة تاريخية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تزخر بمواقع كثيرة ومتعددة جداً، وعدّها متحفاً انسانياً، ومن الطبيعي أن تقوم المملكة بعد كل فترة بتسجيل موقع أو أكثر.


وأضاف "تسجيل واحة الاحساء يمثل إضافة للإنسانية وليس فقط للمملكة العربية السعودية، والوفد السعودي سعيد سعادة غامرة بتسجيل هذا الموقع من خلال اجتماع الثاني والأربعين للجنة التراث العالمي والذي يعقد بمملكة البحرين".


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البلوي: تسجيل واحة الأحساء في اليونسكو إنجاز تراثي عالمي جديد للمملكة
سبق

أكد السفير والمندوب السعودي الدائم في منظمة اليونسكو الدكتور ابراهيم البلوي، أن تسجيل لجنة التراث العالمي لموقع "واحة الأحساء" الذي يعد خامس موقع سعودي يتم تسجيله على القائمة، ينبثق من قوة ومكانة المملكة العربية السعودية، التي تزخر في مواقع أثرية وتاريخية، تمتد إلى مئات آلاف السنين، ومن قيادتها الرشيدة.

وأهدى البلوي بُعيد الموافقة على تسجيل موقع "واحة الأحساء" في اجتماع لجنة التراث العالمي في العاصمة البحرينية المنامة، هذا الحدث إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله -، وإلى القيادة السعودية، وإلى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الذي يعتبر وراء هذا الانجاز بهذه الصورة، وإلى شعب المملكة العربية السعودية، وإلى أهالي محافظة الأحساء.

وقال "نستمد خططنا من خلال توجهات الدولة التي تضع لنا مسار عمل واضح وصريح، نسير عليه لنرتقي ببلادنا العزيزة إلى مصاف الدول الكبرى".

ووجه رسالة شكر للدول العربية، وقال "لم نتفاجأ بموقف الدول العربية التي ساندتنا، مملكة البحرين ودولة الكويت وتونس أيدت هذا القرار بدون اعتراضات فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذا الموقف الغير مستغرب، وموقف تلك الدول يدل على أن الموقع ذو قيمة عالمية يضاف إلى الثقافة الإنسانية وذاكرة الإنسان".

ولم يخف السفير البلوي أهمية واحة الأحساء التاريخية والثقافية، فيلمس الجميع من خلالها الحضارات العريقة التي مرت وعاشت على هذه الواحة، والتي جسدت أجمل وأفضل حركة تاريخية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تزخر بمواقع كثيرة ومتعددة جداً، وعدّها متحفاً انسانياً، ومن الطبيعي أن تقوم المملكة بعد كل فترة بتسجيل موقع أو أكثر.


وأضاف "تسجيل واحة الاحساء يمثل إضافة للإنسانية وليس فقط للمملكة العربية السعودية، والوفد السعودي سعيد سعادة غامرة بتسجيل هذا الموقع من خلال اجتماع الثاني والأربعين للجنة التراث العالمي والذي يعقد بمملكة البحرين".


01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
02:18 PM

البلوي: تسجيل واحة الأحساء في اليونسكو إنجاز تراثي عالمي جديد للمملكة

هنأ خادم الحرمين ..قال : تزخرالسعودية  بمواقع تراثيه كثيرة ومتعددة جداً

A A A
ظافر الشهري - الرياض
3
2,845

أكد السفير والمندوب السعودي الدائم في منظمة اليونسكو الدكتور ابراهيم البلوي، أن تسجيل لجنة التراث العالمي لموقع "واحة الأحساء" الذي يعد خامس موقع سعودي يتم تسجيله على القائمة، ينبثق من قوة ومكانة المملكة العربية السعودية، التي تزخر في مواقع أثرية وتاريخية، تمتد إلى مئات آلاف السنين، ومن قيادتها الرشيدة.

وأهدى البلوي بُعيد الموافقة على تسجيل موقع "واحة الأحساء" في اجتماع لجنة التراث العالمي في العاصمة البحرينية المنامة، هذا الحدث إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله -، وإلى القيادة السعودية، وإلى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الذي يعتبر وراء هذا الانجاز بهذه الصورة، وإلى شعب المملكة العربية السعودية، وإلى أهالي محافظة الأحساء.

وقال "نستمد خططنا من خلال توجهات الدولة التي تضع لنا مسار عمل واضح وصريح، نسير عليه لنرتقي ببلادنا العزيزة إلى مصاف الدول الكبرى".

ووجه رسالة شكر للدول العربية، وقال "لم نتفاجأ بموقف الدول العربية التي ساندتنا، مملكة البحرين ودولة الكويت وتونس أيدت هذا القرار بدون اعتراضات فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذا الموقف الغير مستغرب، وموقف تلك الدول يدل على أن الموقع ذو قيمة عالمية يضاف إلى الثقافة الإنسانية وذاكرة الإنسان".

ولم يخف السفير البلوي أهمية واحة الأحساء التاريخية والثقافية، فيلمس الجميع من خلالها الحضارات العريقة التي مرت وعاشت على هذه الواحة، والتي جسدت أجمل وأفضل حركة تاريخية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تزخر بمواقع كثيرة ومتعددة جداً، وعدّها متحفاً انسانياً، ومن الطبيعي أن تقوم المملكة بعد كل فترة بتسجيل موقع أو أكثر.


وأضاف "تسجيل واحة الاحساء يمثل إضافة للإنسانية وليس فقط للمملكة العربية السعودية، والوفد السعودي سعيد سعادة غامرة بتسجيل هذا الموقع من خلال اجتماع الثاني والأربعين للجنة التراث العالمي والذي يعقد بمملكة البحرين".


شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,860
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة