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جامعة الإمام تطرح وظائف تعليمية شاغرة بالمستوى السادس

لحملة درجة الماجستير في الرياضيات والحاسب والعلوم

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بدء استقبال طلبات التقديم على مسابقة الوظائف التعليمية الشاغرة بالمستوى السادس في عمادة البرامج التحضيرية، للرجال والنساء، والتقديم عليها يستمر حتى ١٩ / ٣ / ١٤٤١ هـ.

واشترطت الجامعة في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير في تخصص الرياضيات والحاسب الآلي وماجستير في العلوم : (فيزياء - ماجستير في الكيمياء الحيوية) بنظام الانتظام الكلي - تربوي، مع شرط امتداد التخصص، مع ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا.

ويمكن الدخول لصفحة الوظائف والتقديم عبر الرابط الإلكتروني (http://bit.ly/2NpqOtv)

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الإمام تطرح وظائف تعليمية شاغرة بالمستوى السادس
سبق

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بدء استقبال طلبات التقديم على مسابقة الوظائف التعليمية الشاغرة بالمستوى السادس في عمادة البرامج التحضيرية، للرجال والنساء، والتقديم عليها يستمر حتى ١٩ / ٣ / ١٤٤١ هـ.

واشترطت الجامعة في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير في تخصص الرياضيات والحاسب الآلي وماجستير في العلوم : (فيزياء - ماجستير في الكيمياء الحيوية) بنظام الانتظام الكلي - تربوي، مع شرط امتداد التخصص، مع ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا.

ويمكن الدخول لصفحة الوظائف والتقديم عبر الرابط الإلكتروني (http://bit.ly/2NpqOtv)

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
09:30 PM

جامعة الإمام تطرح وظائف تعليمية شاغرة بالمستوى السادس

لحملة درجة الماجستير في الرياضيات والحاسب والعلوم

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
150

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بدء استقبال طلبات التقديم على مسابقة الوظائف التعليمية الشاغرة بالمستوى السادس في عمادة البرامج التحضيرية، للرجال والنساء، والتقديم عليها يستمر حتى ١٩ / ٣ / ١٤٤١ هـ.

واشترطت الجامعة في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير في تخصص الرياضيات والحاسب الآلي وماجستير في العلوم : (فيزياء - ماجستير في الكيمياء الحيوية) بنظام الانتظام الكلي - تربوي، مع شرط امتداد التخصص، مع ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا.

ويمكن الدخول لصفحة الوظائف والتقديم عبر الرابط الإلكتروني (http://bit.ly/2NpqOtv)

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