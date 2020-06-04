النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7207.78 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.7 مليارات ريال لأكثر من 234 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 14.63 نقطة ليقفل عند مستوى 7207.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 234 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 237 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, بوبا العربية, تشب, جزيرة تكافل, والجوف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين, أسمنت ينبع, البابطين, ساب, ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.70% و 5.33% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، سيرا, أرامكو السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الشرقية للتنمية, دار الأركان, سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 337.46 نقطة ليقفل عند مستوى 7810.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 47 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 625 ألف سهم تقاسمتها 2402 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7207.78 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 14.63 نقطة ليقفل عند مستوى 7207.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 234 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 237 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, بوبا العربية, تشب, جزيرة تكافل, والجوف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين, أسمنت ينبع, البابطين, ساب, ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.70% و 5.33% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، سيرا, أرامكو السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الشرقية للتنمية, دار الأركان, سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 337.46 نقطة ليقفل عند مستوى 7810.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 47 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 625 ألف سهم تقاسمتها 2402 صفقة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7207.78 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.7 مليارات ريال لأكثر من 234 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
806

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 14.63 نقطة ليقفل عند مستوى 7207.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 234 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 237 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, بوبا العربية, تشب, جزيرة تكافل, والجوف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين, أسمنت ينبع, البابطين, ساب, ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.70% و 5.33% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، سيرا, أرامكو السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الشرقية للتنمية, دار الأركان, سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 337.46 نقطة ليقفل عند مستوى 7810.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 47 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 625 ألف سهم تقاسمتها 2402 صفقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,902

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة