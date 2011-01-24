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"الحربي" يستقبل رئيس فرع دائرة النيابة بمحافظة بدر الجنوب

استقبل محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي، في مكتبه، اليوم، رئيس فرع دائرة النيابة العامة بالمحافظة الشيخ محمد بن محوش الجميد، لبحث سبل التعاون بين المحافظة وفرع دائرة النيابة.

وفي ختام اللقاء قدّم "الحربي" شكره لرئيس فرع النيابة بالمحافظة.

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"الحربي" يستقبل رئيس فرع دائرة النيابة بمحافظة بدر الجنوب
سبق

استقبل محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي، في مكتبه، اليوم، رئيس فرع دائرة النيابة العامة بالمحافظة الشيخ محمد بن محوش الجميد، لبحث سبل التعاون بين المحافظة وفرع دائرة النيابة.

وفي ختام اللقاء قدّم "الحربي" شكره لرئيس فرع النيابة بالمحافظة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
04:46 PM

"الحربي" يستقبل رئيس فرع دائرة النيابة بمحافظة بدر الجنوب

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بندر آل عوض - الرياض
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استقبل محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي، في مكتبه، اليوم، رئيس فرع دائرة النيابة العامة بالمحافظة الشيخ محمد بن محوش الجميد، لبحث سبل التعاون بين المحافظة وفرع دائرة النيابة.

وفي ختام اللقاء قدّم "الحربي" شكره لرئيس فرع النيابة بالمحافظة.

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