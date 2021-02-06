النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 283 خلال الـ24 ساعة الماضية

التعادل الإيجابي سيد الموقف بين ضمك والقادسية

في الجولة 17 من دوري المحترفين

خيّم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة القادسية ونظيره ضمك، والتي أقيمت على أرض على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة بالمركز التاسع، وأضاف ضمك نقطة لرصيده الذي أصبح 13 نقطة بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير.

افتتح أصحاب الضيافة التسجيل عند الدقيقة 35 بواسطة سلطان حمزي بتصويبة أرضية زاحفة من على مشارف منطقة الجزاء، ولم تَدُم فرحة ضمك طويلًا سوى 7 دقائق؛ حيث تَمَكّن الضيوف من تعديل النتيجة عن طريق حسن العمري بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء؛ رافعًا بذلك رصيده التهديفي إلى 9 أهداف في المسابقة.

ونجح الضيوف بتسجيل هدف التقدم الثاني عن طريق وليد الشنقيطي بعد عرضية رائعة من ويليامز من على حدود منطقة الجزاء، تابعها برأسية رائعة على يسار مصطفى زغبة عند الدقيقة 86.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، تَمَكّن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة عن طريق الأرجنتيني زيلايا، بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيمن عن طريق عارف حيدر، أخطأ الحارس فيصل مسرحي بالتعامل معها بالشكل المطلوب؛ لتجد مسجل الهدف الذي ارتقى فوق الجميع ووضعها في المرمى ببراعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعادل الإيجابي سيد الموقف بين ضمك والقادسية
سبق

خيّم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة القادسية ونظيره ضمك، والتي أقيمت على أرض على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة بالمركز التاسع، وأضاف ضمك نقطة لرصيده الذي أصبح 13 نقطة بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير.

افتتح أصحاب الضيافة التسجيل عند الدقيقة 35 بواسطة سلطان حمزي بتصويبة أرضية زاحفة من على مشارف منطقة الجزاء، ولم تَدُم فرحة ضمك طويلًا سوى 7 دقائق؛ حيث تَمَكّن الضيوف من تعديل النتيجة عن طريق حسن العمري بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء؛ رافعًا بذلك رصيده التهديفي إلى 9 أهداف في المسابقة.

ونجح الضيوف بتسجيل هدف التقدم الثاني عن طريق وليد الشنقيطي بعد عرضية رائعة من ويليامز من على حدود منطقة الجزاء، تابعها برأسية رائعة على يسار مصطفى زغبة عند الدقيقة 86.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، تَمَكّن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة عن طريق الأرجنتيني زيلايا، بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيمن عن طريق عارف حيدر، أخطأ الحارس فيصل مسرحي بالتعامل معها بالشكل المطلوب؛ لتجد مسجل الهدف الذي ارتقى فوق الجميع ووضعها في المرمى ببراعة.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
06:12 PM

التعادل الإيجابي سيد الموقف بين ضمك والقادسية

في الجولة 17 من دوري المحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
575

خيّم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة القادسية ونظيره ضمك، والتي أقيمت على أرض على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة بالمركز التاسع، وأضاف ضمك نقطة لرصيده الذي أصبح 13 نقطة بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير.

افتتح أصحاب الضيافة التسجيل عند الدقيقة 35 بواسطة سلطان حمزي بتصويبة أرضية زاحفة من على مشارف منطقة الجزاء، ولم تَدُم فرحة ضمك طويلًا سوى 7 دقائق؛ حيث تَمَكّن الضيوف من تعديل النتيجة عن طريق حسن العمري بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء؛ رافعًا بذلك رصيده التهديفي إلى 9 أهداف في المسابقة.

ونجح الضيوف بتسجيل هدف التقدم الثاني عن طريق وليد الشنقيطي بعد عرضية رائعة من ويليامز من على حدود منطقة الجزاء، تابعها برأسية رائعة على يسار مصطفى زغبة عند الدقيقة 86.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، تَمَكّن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة عن طريق الأرجنتيني زيلايا، بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيمن عن طريق عارف حيدر، أخطأ الحارس فيصل مسرحي بالتعامل معها بالشكل المطلوب؛ لتجد مسجل الهدف الذي ارتقى فوق الجميع ووضعها في المرمى ببراعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,876
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,352
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,450
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,250

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة