6 أسباب وراء فقدان الوزن غير المبرر تعطي مؤشرًا لمشكلة طبية مقلقة

من بينها التهاب البنكرياس والسكري والاكتئاب.. وتتطلب استشارة الطبيب

يعد تذبذب الوزن أمرًا طبيعيًا، ولكن عندما يكون هناك تقلب بنسبة لا تقل عن 5 % أو أكثر على مدى فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا، يصبح هذا الأمر مصدر قلق، وفق سبوتنيك.

وتفصيلاً، يمكن أن يكون فقدان الوزن دون المحاولة أو فقدان الوزن غير المبرر مؤشرًا على مشكلة أساسية تتطلب استشارة الطبيب، حيث عُرض تقرير لموقع ( times of india) بعض الأسباب التي يمكن أن تشرح سبب فقدان الوزن غير المبرر حتى تتمكن من الحصول على المساعدة من طبيبك في أقرب وقت ممكن، وهذه الأسباب جاءت كالتالي:

1. فرط نشاط الغدة الدرقية

عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية الذي يتحكم في العديد من وظائف الجسم بما في ذلك التمثيل الغذائي، يمكن أن تظهر أعراض مثل فقدان الوزن.

عندما يكون لديك فرط نشاط الغدة الدرقية، فإنك تحرق السعرات الحرارية بسرعة بغض النظر عما إذا كانت لديك شهية جيدة من عدمه، وتشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة أيضًا الإرهاق وضعف العضلات وصعوبة النوم والإسهال وسرعة ضربات القلب وتقلبات المزاج أيضًا.

2. التهاب البنكرياس

ينتج البنكرياس إنزيمات تساعد في الهضم وعندما تحدث مشكلة في البنكرياس، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن غير المبرر.

الأشخاص المصابون بالتهاب البنكرياس المزمن يفقدون الوزن بسرعة لأن أجسامهم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الإنزيمات ليحدث الهضم السليم، وتشمل الأعراض الأخرى أيضًا آلام المعدة أو الإسهال أو الغثيان بعد تناول الأطعمة الدهنية.

3. مرض السكري

يمكن أن يكون السكري سببًا آخر لفقدان الوزن غير المبرر، حيث إنه عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري، يكون جسمه / جسمها إما غير قادر على إنتاج الأنسولين (هرمون يحول سكر الدم إلى طاقة) أو غير قادر على استخدامه بالطريقة التي يحتاج إليها.

في هذه الحالة، عندما تنفد خلاياك من الوقود، يبدأ جسمك في حرق الدهون مما يؤدي إلى فقدان الوزن، فيما تشمل الأعراض الأخرى أيضًا الشعور بالعطش أو التعب أو الجوع أو التبول أكثر من المعتاد.

4. فقدان العضلات

إذا فقدت عضلاتك، فسوف تفقد الوزن، وهو ما يمكن أن يحدث إذا لم تستخدم العضلات لفترة من الوقت.

ويمكن ملاحظة فقدان العضلات بشكل شائع أو هزال العضلات في الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة أو يعملون طوال الوقت في وظائف مكتبية.

وتؤدي التمارين والتغذية السليمة بشكل عام إلى عكس فقدان العضلات، وتشمل الأعراض الأخرى الإصابات والشيخوخة وتلف الأعصاب والسكتة الدماغية وغيرها.

5. مرض الاضطرابات الهضمية

اضطراب في المناعة الذاتية يؤدي فيه تناول الغلوتين إلى تلف الأمعاء الدقيقة. لذلك، إذا كنت مصابًا بهذا المرض، فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك بخلل في الجهاز المناعي، من خلال إعاقة قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر.

6. الاكتئاب

يؤدي الاكتئاب السريري في الغالب إلى فقدان الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر. وعندما يكون الشخص غارقًا في الاكتئاب، ووفقا للدراسات، فقد وجد أن الاكتئاب عادة ما يثبط التفاعل بين منطقة تحت المهاد والغدة النخامية والغدة الكظرية مما يؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي.

وتؤثر هذه التغيرات على الغدة الكظرية التي تنتج هرمونات تساعد على تنظيم ضغط الدم ومستوى السكر في الدم والتمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

